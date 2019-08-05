fishvelvet

Делаю живые видео =)

Занимаюсь видео 3 года, делаю разноформатный монтаж от видео-отзывов и интервью, до рекламных видео, раскрывающих основные преимущества продукта.

Работаю по сценарию и без.

Если у вас есть отснятый материал и вы хотите получить хорошее видео без сценария - это ко мне.

Если есть сценарий и нужны опытные монтажные ручки, тоже ко мне.

Работаю преимущественно в Adobe Premiere Pro и After Effects.

Я довольно молодая и опыт у меня не большой. Но если я взялась за заказ, то не успокоюсь, пока не закончу качественно и в срок.