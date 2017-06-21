fismoll

Оксана Мазгутова fismoll

 
48 летУкраина/Краматорск
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Копирайт, рерайт, CEO

Написание уникальных статей.

Набор текста, корректировка, редактирование.

Описания товаров в каталогах.

Отзывы о товарах и услугах.