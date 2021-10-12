fistashkaDasha

Положительный герой в вашей истории о сайте.

Веб-дизайнер - это что-то на душевном.

Адекватная, выслушаю, сделаю как надо, ещё и стильно.

Во всём иду к минимализму, но этот текст пишу уже долго.

Хочу хорошо заработать, но пока только начинаю, так что цена будет демократичной. Уверена что справлюсь на отлично, никак иначе. Москва ведь тоже не сразу строилась.

Пожалуй, и всё.

Рада вашему сообщениям и вопросам в ЛС.