Pr-менеджер

Тип занятости: частичная, удаленная работа, фриланс.

Характеристика: богатый и разнообразный опыт в рекламе и PR, опыт работы в маркетинговых исследованиях, ответственность, энергичность, отличные коммуникативные навыки, грамотная речь

Extreme Media Group (журнал Extreme, агентство event-маркетинга), Москва, 02/2009-10/2006

Коммерческий директор

Руководство отделом рекламы (3 человека). Формирование базы рекламодателей. Документооборот. Разработка программ рекламно-информационного сотрудничества. Разработка ценовой политики для прямых рекламодателей и РА. Представление издания на выставках (Лыжный салон, ISPO, Вело-маркет, MISS, MITT, Салон полноприводных автомобилей и др).

Разработка и реализация event’ов, связанных с экстремальным спортом (www.xmediagroup.ru). Подготовка презентаций, поиск партнеров, работа со СМИ.

Достижения: открытие филиала в Санкт-Петербурге (ноябрь 2006), расширение сети распространения (сеть заправок BP в Москве, система распространения в Санкт-Петербурге), увеличение числа рекламодателей на 100%, успешная реализация 3 ивентов.

10/2006 Переезд в г. Москва по семейным обстоятельствам

ЗАО «Спарта» (спортивная одежда Stayer), Санкт-Петербург, 03/2006-09/2006

Начальник отдела рекламы и PR

Руководство отделом (3 человека). Бюджетирование. Планирование, организация и контроль, оценка эффективности рекламной и PR деятельности компании. Медиапланирование. Фирменный стиль: посезонная разработка дизайна и контента рекламно-информационных материалов (буклеты, флаеры, каталоги), участие в оформлении магазинов. Организация и проведение BTL-акций, B2B мероприятий, работа со СМИ.

Достижения: Представление продукции компании на проф. конкурсы («Спортивная индустрия России» - бренд года, «Сделано в СПб»)

Спонсорство спортивных мероприятий (Этап кубка Европы по Фристайлу (03/2006,03/2007) Петербургский Теннисный турнир (05/2006), и др.)

-организация участия компании в проф.выставках: СPM (03/2006), Текстильлегпром (09/2006), ISPO(09/2006), Лыжный салон (11/2006)

- организация и успешное проведение предзаказа (коллекция Весна-Лето 2007).

ООО «Особняк» (предприятие Группы ЛСР) - загородное домостроение бизнес-класса, Санкт-Петербург, 01/2005-02/2006

менеджер по связям с общественностью и рекламе

Планирование рекламной и PR деятельности компании с нуля. Работа со СМИ. Медиапланирование (СМИ, наружная реклама, Интернет), работа с рекламными агентствами. Отчет об эффективности. Корпоративный Интернет-сайт. Подготовка рекламно-информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, флаеры). Разработка и реализация программ кросс-маркетинга, btl-акций. Участие в бюджетировании (реклама и PR). Разработка и реализация программы лояльности.

Достижения:

06/2005 - Конкурс профессионального мастерства (Группа ЛСР) Номинация: Маркетинг, реклама и связи с общественностью. Диплом за 3 место.

Спонсорская активность: Благотворительный вечер и модный показ Е.Бадмаевой в поддержку дворцово-паркового ансамбля г. Ораниенбаум 05/2005. Фестиваль клубных видов спорта (гольф, конный спорт, яхтинг, фехтование, авиация) 07-08/2005.

Интернет-сайт: www.my-osobnyak.com (регистрация домена, структура, наполнение, администрирование).

PVG (рекламно-производственная компания), Санкт-Петербург, 08/2003 – 12/2004

менеджер по рекламе и PR

Работа с профильными и деловыми СМИ. Подготовка рекламно-информационных материалов (пресс-релизы, аналитические справки, статьи). Разработка корпоративных презентаций. Взаимодействие с контрагентами: рекламными и дизайн агентствами (разработка креатива и т.д.), исследовательскими компаниями.Организация и проведение PR-мероприятий (презентации, пресс-конференции, экскурсии), обучающих семинаров по продукции компании для sales-менеджеров. Разработка и проведение программы адаптации для новых сотрудников компании. Медиапланирование (пресса). Ведение банка работ компании (организация фото и видео-съемок), составление каталогов продукции. Организация участия компании в выставках (Реклама-2003,2004, POINT OF SALES/ТОЧКА ПРОДАЖ-2004, EELEX-2004).Представление продукции компании на различных конкурсах. Поддержка фирменного стиля, разработка сувенирной продукции.

Корпоративный Интернет- сайт компании www.pvg.ru: наполнение и администрирование.

Корпоративный PR: выпуск корпоративного издания, разработка и организация корпоративных мероприятий.

Достижения:

С 07/2004- 2 раза в месяц семинары для sales-менеджеров

05/ 2004 - PVG вошла в тройку наиболее упоминаемых компаний-владельцев рекламных конструкции, а также в топ-20 наиболее упоминаемых компаний среди СМИ, рекламодателей, рекламных агентств (источник www.AdMarket.ru)

С 04/2004-регулярное проведение адаптационной программы для новых сотрудников.

C 01/2004- ежедневный выход корпоративного издания. Читательская аудитория более 70% сотрудников компании.

С 10/2003 -спонсорская активность компании (Театральный Фестиваль « Золотая маска», Международный турнир по мини-футболу и др.)

Образование: 1998 – 2003. Санкт-Петербургский Государственный Университет, Факультет социологии, квалификация – социолог.

Дополнительные программы обучения:

11/2002 Высшая школа экономики (СПбГУЭиФ) «Деловые переговоры»

09/2004 BCCommunications/Ведомости «Праздник +…готовые идеи и технологии проведения мероприятий»

01/2005 Институт тренинга «Креативность в менеджменте»

05/2005 Центр речевых технологий «Игро» "Техника публичного выступления"

06/2005 Центр обучения Группы ЛСР MS Project

09/2005-01/2006 – Государственный политехнический Университет "Основы строительного дела" Дополнительные сведения:

Английский язык (Upper Intermediate). Уверенный пользователь PC (навыки работы с Adobe PhotoShop CS, Power Point, MS Project).

Исследовательская компания "Марко", Санкт-Петербург 02/2002-11/2002

Участие в маркетинговом исследовании "Анализ предпочтений покупателей элитной мебели" (для сети салонов "Ангелина"): интервью с архитекторами, дизайнерами, обработка данных (SPSS), первичные выводы;

Участие в исследовании "Элитарное измерение Санкт-Петербурга": проведение глубинных интервью. Участие в обработке данных.

Участие в Общероссийском Омнибусе 05/2002-02/2004