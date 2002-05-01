Тип занятости: частичная, удаленная работа, фриланс.
Характеристика: богатый и разнообразный опыт в рекламе и PR, опыт работы в маркетинговых исследованиях, ответственность, энергичность, отличные коммуникативные навыки, грамотная речь
Extreme Media Group (журнал Extreme, агентство event-маркетинга), Москва, 02/2009-10/2006
Коммерческий директор
Руководство отделом рекламы (3 человека). Формирование базы рекламодателей. Документооборот. Разработка программ рекламно-информационного сотрудничества. Разработка ценовой политики для прямых рекламодателей и РА. Представление издания на выставках (Лыжный салон, ISPO, Вело-маркет, MISS, MITT, Салон полноприводных автомобилей и др).
Разработка и реализация event’ов, связанных с экстремальным спортом (www.xmediagroup.ru). Подготовка презентаций, поиск партнеров, работа со СМИ.
Достижения: открытие филиала в Санкт-Петербурге (ноябрь 2006), расширение сети распространения (сеть заправок BP в Москве, система распространения в Санкт-Петербурге), увеличение числа рекламодателей на 100%, успешная реализация 3 ивентов.
10/2006 Переезд в г. Москва по семейным обстоятельствам
ЗАО «Спарта» (спортивная одежда Stayer), Санкт-Петербург, 03/2006-09/2006
Начальник отдела рекламы и PR
Руководство отделом (3 человека). Бюджетирование. Планирование, организация и контроль, оценка эффективности рекламной и PR деятельности компании. Медиапланирование. Фирменный стиль: посезонная разработка дизайна и контента рекламно-информационных материалов (буклеты, флаеры, каталоги), участие в оформлении магазинов. Организация и проведение BTL-акций, B2B мероприятий, работа со СМИ.
Достижения: Представление продукции компании на проф. конкурсы («Спортивная индустрия России» - бренд года, «Сделано в СПб»)
Спонсорство спортивных мероприятий (Этап кубка Европы по Фристайлу (03/2006,03/2007) Петербургский Теннисный турнир (05/2006), и др.)
-организация участия компании в проф.выставках: СPM (03/2006), Текстильлегпром (09/2006), ISPO(09/2006), Лыжный салон (11/2006)
- организация и успешное проведение предзаказа (коллекция Весна-Лето 2007).
ООО «Особняк» (предприятие Группы ЛСР) - загородное домостроение бизнес-класса, Санкт-Петербург, 01/2005-02/2006
менеджер по связям с общественностью и рекламе
Планирование рекламной и PR деятельности компании с нуля. Работа со СМИ. Медиапланирование (СМИ, наружная реклама, Интернет), работа с рекламными агентствами. Отчет об эффективности. Корпоративный Интернет-сайт. Подготовка рекламно-информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, флаеры). Разработка и реализация программ кросс-маркетинга, btl-акций. Участие в бюджетировании (реклама и PR). Разработка и реализация программы лояльности.
Достижения:
06/2005 - Конкурс профессионального мастерства (Группа ЛСР) Номинация: Маркетинг, реклама и связи с общественностью. Диплом за 3 место.
Спонсорская активность: Благотворительный вечер и модный показ Е.Бадмаевой в поддержку дворцово-паркового ансамбля г. Ораниенбаум 05/2005. Фестиваль клубных видов спорта (гольф, конный спорт, яхтинг, фехтование, авиация) 07-08/2005.
Интернет-сайт: www.my-osobnyak.com (регистрация домена, структура, наполнение, администрирование).
PVG (рекламно-производственная компания), Санкт-Петербург, 08/2003 – 12/2004
менеджер по рекламе и PR
Работа с профильными и деловыми СМИ. Подготовка рекламно-информационных материалов (пресс-релизы, аналитические справки, статьи). Разработка корпоративных презентаций. Взаимодействие с контрагентами: рекламными и дизайн агентствами (разработка креатива и т.д.), исследовательскими компаниями.Организация и проведение PR-мероприятий (презентации, пресс-конференции, экскурсии), обучающих семинаров по продукции компании для sales-менеджеров. Разработка и проведение программы адаптации для новых сотрудников компании. Медиапланирование (пресса). Ведение банка работ компании (организация фото и видео-съемок), составление каталогов продукции. Организация участия компании в выставках (Реклама-2003,2004, POINT OF SALES/ТОЧКА ПРОДАЖ-2004, EELEX-2004).Представление продукции компании на различных конкурсах. Поддержка фирменного стиля, разработка сувенирной продукции.
Корпоративный Интернет- сайт компании www.pvg.ru: наполнение и администрирование.
Корпоративный PR: выпуск корпоративного издания, разработка и организация корпоративных мероприятий.
Достижения:
С 07/2004- 2 раза в месяц семинары для sales-менеджеров
05/ 2004 - PVG вошла в тройку наиболее упоминаемых компаний-владельцев рекламных конструкции, а также в топ-20 наиболее упоминаемых компаний среди СМИ, рекламодателей, рекламных агентств (источник www.AdMarket.ru)
С 04/2004-регулярное проведение адаптационной программы для новых сотрудников.
C 01/2004- ежедневный выход корпоративного издания. Читательская аудитория более 70% сотрудников компании.
С 10/2003 -спонсорская активность компании (Театральный Фестиваль « Золотая маска», Международный турнир по мини-футболу и др.)
Образование: 1998 – 2003. Санкт-Петербургский Государственный Университет, Факультет социологии, квалификация – социолог.
Дополнительные программы обучения:
11/2002 Высшая школа экономики (СПбГУЭиФ) «Деловые переговоры»
09/2004 BCCommunications/Ведомости «Праздник +…готовые идеи и технологии проведения мероприятий»
01/2005 Институт тренинга «Креативность в менеджменте»
05/2005 Центр речевых технологий «Игро» "Техника публичного выступления"
06/2005 Центр обучения Группы ЛСР MS Project
09/2005-01/2006 – Государственный политехнический Университет "Основы строительного дела" Дополнительные сведения:
Английский язык (Upper Intermediate). Уверенный пользователь PC (навыки работы с Adobe PhotoShop CS, Power Point, MS Project).
Исследовательская компания "Марко", Санкт-Петербург 02/2002-11/2002
Участие в маркетинговом исследовании "Анализ предпочтений покупателей элитной мебели" (для сети салонов "Ангелина"): интервью с архитекторами, дизайнерами, обработка данных (SPSS), первичные выводы;
Участие в исследовании "Элитарное измерение Санкт-Петербурга": проведение глубинных интервью. Участие в обработке данных.
Участие в Общероссийском Омнибусе 05/2002-02/2004