переводчик с английского на русский, с русского на английский

Телефон: 8 (928) 513 02 33 / e-mail: [email protected]

МАГОМЕДГАДЖИЕВ ИБРАГИМ

Переводчик с английского на русский, с русского на английский.

ОПЫТ РАБОТЫ

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ИНТЕРНЕТ-СМИ

2005 – 2008 гг – Контент-наполнитель

• литературный перевод англоязычных статей различной тематики для интернет-сайтов

• администрирование новостных колонок, администрирование сайта, форума

ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

март 2012 – ноябрь 2012 – Помощник заместителя генерального секретаря ДС ОЧЭС

• Переводчик на деловых мероприятиях

• Ведение деловой переписки

• Организационные работы

ФИРМА «АКС-ТРЭЙД»

июль 2011 – январь 2012 гг – Менеджер и курьер

• продажа запчастей и аксессуаров для мобильных телефонов, консультирование покупателей

• доставка товара клиентам компании

ООО «КВАДРО»

март 2011 – сентябрь 2011 - Менеджер по продажам

• общение с имеющимися клиентами

• поиск новых клиентов

• сопровождение продаж

ОБРАЗОВАНИЕ

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2006 - 2011 – Дагестанский Государственный Технический Университет

• факультет "Права и Таможенного Дела"

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

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• свободное владение английским языком.

• Персональный Компьютер: Windows, MS Office, Internet – профессиональный пользователь.

• опыт продаж, сопровождения сделок, подготовки документов

ПРОЧЕЕ

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• Не курю, не пью, занимаюсь спортом. Аккуратен, исполнителен, хорошо обучаем. Хобби – чтение, спорт, музыка.