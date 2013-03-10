Телефон: 8 (928) 513 02 33 / e-mail: [email protected]
МАГОМЕДГАДЖИЕВ ИБРАГИМ
Переводчик с английского на русский, с русского на английский.
ОПЫТ РАБОТЫ
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ИНТЕРНЕТ-СМИ
2005 – 2008 гг – Контент-наполнитель
• литературный перевод англоязычных статей различной тематики для интернет-сайтов
• администрирование новостных колонок, администрирование сайта, форума
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
март 2012 – ноябрь 2012 – Помощник заместителя генерального секретаря ДС ОЧЭС
• Переводчик на деловых мероприятиях
• Ведение деловой переписки
• Организационные работы
ФИРМА «АКС-ТРЭЙД»
июль 2011 – январь 2012 гг – Менеджер и курьер
• продажа запчастей и аксессуаров для мобильных телефонов, консультирование покупателей
• доставка товара клиентам компании
ООО «КВАДРО»
март 2011 – сентябрь 2011 - Менеджер по продажам
• общение с имеющимися клиентами
• поиск новых клиентов
• сопровождение продаж
ОБРАЗОВАНИЕ
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2006 - 2011 – Дагестанский Государственный Технический Университет
• факультет "Права и Таможенного Дела"
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
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• свободное владение английским языком.
• Персональный Компьютер: Windows, MS Office, Internet – профессиональный пользователь.
• опыт продаж, сопровождения сделок, подготовки документов
ПРОЧЕЕ
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• Не курю, не пью, занимаюсь спортом. Аккуратен, исполнителен, хорошо обучаем. Хобби – чтение, спорт, музыка.