fix511

Анатолий fix511

 
57 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка SQL БД (Firebird, InterBase) + Delphi

Разработка SQL БД (Firebird, InterBase) и написание оболочки для работы с БД в Delphi.

DelphiFirebirdSQL
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$5/час
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