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Анатолий
fix511
fix511
57 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Разработка SQL БД (Firebird, InterBase) + Delphi
Разработка SQL БД (Firebird, InterBase) и написание оболочки для работы с БД в Delphi.
Delphi
Firebird
SQL
Действие аккаунта приостановлено!
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Программа учета вещевого имущества
356 просмотров
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$5/час
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