Честный и гибкий помощник в вашем распоряжении

Я четверокурсник факультета менеджмента в НИУ ВШЭ (СПб филиал). В 17 лет в родном городе закончил двухгодичную бизнес-школу по специальности "Деловое администрирование". У меня богатый опыт в менеджменте, дизайне (веб и печатная продукция), публичных выступлениях, преподавании и физически-ёмких задачах (отец всю жизнь делал евро-ремонты, я ему часто помогал). Всем вышеперечисленным заниматься люблю и именно поэтому готов браться за работу в этих сферах.

Люблю выходить из зоны комфорта, поэтому с радостью выполню нестандартные для себя задачи. Сам занимаюсь малым предпринимательством в сфере оказания профориентационных услуг, в команде 4 человека и руковожу ими уже 1,5 года, так что это некое подтверждение целому ряду таких качеств, как ответственность, гибкость, умение понять другого человека и выполнить именно то, что от тебя ждут.