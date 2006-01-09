Предложения остовляйте здесь! Такая задача вообщем: Есть карта (большая) и надо реализовать такой механизм, типа чел тыкает на карту и там отмечается точка в которую он тыкнул, он выбирает что это Кружок, квадрат, треугольник и т.д. потом ...