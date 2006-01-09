Обязательные требования - присутствие в СПб и возможность личной встречи перед началом разработки, адекватность и отзывы. Программист должен быть профессионалом. Нужно будет парсить некий сайт, скачивать с него новые FLV-ролики и показывать их в FLV плеере Подробности ...
- $2500Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно на делфи чуть-чуть изменить прожку, данная программа работает следующим образом: Её запускаешь и нажимаешь кнопку и указываешь порт, а она в свою очередь вешается на этот порт. Теперь ты в браузере можешь прописать адрес прокси: ...Прочее6 заявокЗакрыт17 лет назад
Предложения остовляйте здесь! Такая задача вообщем: Есть карта (большая) и надо реализовать такой механизм, типа чел тыкает на карту и там отмечается точка в которую он тыкнул, он выбирает что это Кружок, квадрат, треугольник и т.д. потом ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Я сам программист и поэтому предлагаю бартерные условия, вы мне рисуете дизайн, а я вам в дальнейшем или сейчас программную часть. У меня достойное портфолио. Нужно сделать американской фирме дизайн сайта, фирма специализируется на автомобилях. Есть ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт18 лет назад