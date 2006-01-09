fizot

Гость fizot

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа на С++ которая парсит сайт.

    $2500

    Обязательные требования - присутствие в СПб и возможность личной встречи перед началом разработки, адекватность и отзывы. Программист должен быть профессионалом. Нужно будет парсить некий сайт, скачивать с него новые FLV-ролики и показывать их в FLV плеере Подробности ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подправить прожку на Дельфях

    Нужно на делфи чуть-чуть изменить прожку, данная программа работает следующим образом: Её запускаешь и нажимаешь кнопку и указываешь порт, а она в свою очередь вешается на этот порт. Теперь ты в браузере можешь прописать адрес прокси: ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна карта на флеше или на Яве !

    Предложения остовляйте здесь! Такая задача вообщем: Есть карта (большая) и надо реализовать такой механизм, типа чел тыкает на карту и там отмечается точка в которую он тыкнул, он выбирает что это Кружок, квадрат, треугольник и т.д. потом ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен макет сайта на автомобильную тематику

    Я сам программист и поэтому предлагаю бартерные условия, вы мне рисуете дизайн, а я вам в дальнейшем или сейчас программную часть. У меня достойное портфолио. Нужно сделать американской фирме дизайн сайта, фирма специализируется на автомобилях. Есть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад