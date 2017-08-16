Разработка сайтов под ключ | Дизайн сайтов | Полиграфический дизайн

Здравствуйте!

Что я могу Вам предложить:

- Уникальный и качественный дизайн для ваших сайтов

- Landing page

- Баннеры

- Создание сайта под ключ

- Фотосъемку

- Дизайн полиграфической продукции

- Разработку фирменного стиля

Гарантирую:

-Четкое соблюдение сроков

-Качественную работу

-Полную отдачу вашему проекту

-Оперативную связь через веблансер, скайп, почту, всегда on-line.

Как происходит сотрудничество:

1. Подробное обсуждение ТЗ, четко формулируем задачу

2. Предоплата 50% от стоимости главной

3. Разработка дизайна

4. Правки (если нужны)

5. Полная оплата

6. Отправляю исходники