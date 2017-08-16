Разработка сайтов под ключ | Дизайн сайтов | Полиграфический дизайн
Здравствуйте!
Что я могу Вам предложить:
- Уникальный и качественный дизайн для ваших сайтов
- Landing page
- Баннеры
- Создание сайта под ключ
- Фотосъемку
- Дизайн полиграфической продукции
- Разработку фирменного стиля
Гарантирую:
-Четкое соблюдение сроков
-Качественную работу
-Полную отдачу вашему проекту
-Оперативную связь через веблансер, скайп, почту, всегда on-line.
Как происходит сотрудничество:
1. Подробное обсуждение ТЗ, четко формулируем задачу
2. Предоплата 50% от стоимости главной
3. Разработка дизайна
4. Правки (если нужны)
5. Полная оплата
6. Отправляю исходники
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Портфолио
- Однастраничный сайт148 просмотров
- Визитки155 просмотров
- Редизайн логотипа + визитки189 просмотров
- Визитки254 просмотра
- Разработка Landing134 просмотра
- Разработка дизайна123 просмотра
Дизайн сайтов
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Сайты «под ключ»
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