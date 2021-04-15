Контент-маркетолог
Здравствуйте!
Помогу развить ваш бизнес в инстаграм и увеличить продажи через:
✔ Анализ целевой аудитории,
✔ Анализ конкурентов,
✔ Проработку личного бренда,
✔Составление контент-плана,
✔ Проработку УТП,
✔ Проработку продуктовой линейки,
✔ Написание постов (продающие, информационные, с актуализацией, с раскрытием личного бренда, мотивационные, развлекательные).
А во всем этом нам будут помогать мои знания, исполнительность, адекватность, внимательность, ответственность, чуткость, искреннее
желание помочь и наша с вами командная работа.
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