Контент-маркетолог

Здравствуйте!

Помогу развить ваш бизнес в инстаграм и увеличить продажи через:

✔ Анализ целевой аудитории,

✔ Анализ конкурентов,

✔ Проработку личного бренда,

✔Составление контент-плана,

✔ Проработку УТП,

✔ Проработку продуктовой линейки,

✔ Написание постов (продающие, информационные, с актуализацией, с раскрытием личного бренда, мотивационные, развлекательные).

А во всем этом нам будут помогать мои знания, исполнительность, адекватность, внимательность, ответственность, чуткость, искреннее

желание помочь и наша с вами командная работа.