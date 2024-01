КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИО: Найдёнов Алексей Леонидович

Адрес: ул. Украинская 95/13

г.Горловка, Донецкая обл.

84605 Украина

Телефон (моб): +38067 735 5968

Телефон (дом): +380624 529405

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 29.10.1980

Национальность: русский

Пол: мужской

ЦЕЛЬ

Получить возможность реализации собственного потенциала с постоянным развитием и приобретением новых навыков.

ОБРАЗОВАНИЕ

Июнь 2005 Донецкий Государственный Университет Управления, г.Донецк, Украина Диплом: Специалист по маркетингу

Июль 2003 Горловский Государственный Педагогический Институт Иностранных Языков, г.Горловка, Украина Диплом: Переводчик английского и немецкого языков, преподаватель английского и немецкого языков и зарубежной литературы

ОПЫТ РАБОТЫ

Март 2006 – до настоящего времени ОАО Концерн Стирол, г.Горловка, Украина:

старший менеджер по логистике департамента Азотэкспорт.

Июль 2004 – Март 2006 ОАО Концерн Стирол, г.Горловка, Украина:

менеджер по логистике департамента Химэкспорт.

Август 2003 – Июль 2004 ОАО Концерн Стирол, г.Горловка, Украина:

торговый представитель по продвижению нитрит-нитратных солей на Европейский и внутренний рынки фирмы Стиролхимтрейд.

ПРОФИЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Работа в команде

Работа в экспортном отделе, который занимается продвижением и отправкой стратегически важных для предприятия продуктов

не представляется налаженной без работы коллективом. Необходимо действовать сообща для достижения положительного конечного результата.

Решение проблемных ситуаций

Добивался оптимальных решений при срочной доставки товара в порт для погрузки на судно.

Знание компьютера

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, операционная система MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook, Internet Explorer.

Знание языков

Английский

Немецкий

Португальский

Французский

Нидерландский

Курсы

В связи с выходом предприятия на мировые финансовые рынки, в 2006 году прошел полугодовые курсы "Международная экономика" в Донецком Национальном Университете, г.Донецк.

Награды

Лучший по профессии по итогам работы за 2005 год.

Ответственность

Особенно важно принимать верные решения в вопросах логистики на время замещения начальника департамента.

Time Management

Следую принципам целесообразной организации рабочего времени, хотя в крайнем случае присутствует переработка.

Инициатива

Всегда готов проявить инициативу и взять на себя ответственность. Примусь за любую работу и начну все с нуля.

Работы (творчество)

Ниже представлены ссылки на мои работы:

1). Тематический сет фотографий GENERATHIS

http://picasaweb.google.ru/n.alexey/GENERATHIS#

Описание вкратце: Основные составляющие вода, песок и свет в своём движении генерируют поколение задорных, по своему религиозных, умных и страстных.

2). Тематический сет фотографий WHERE IS THE FUTURE

http://picasaweb.google.ru/n.alexey/WHEREISTHEFUTURE#

Описание вкратце: Размышления в черно-белых снимках перемежаются с цветными снимками, возможно ответами, исход которых следует искать во вселенной, потому что последний снимок – это обсерватория.

3). Иллюстрации

http://picasaweb.google.ru/n.alexey/Werken#