flance_dez

Здравствуйте!
Прежде всего, расскажу несколько слов о себе.
Меня зовут Орест, мне 26 и проживаю я в городе Львове.
В двух словах меня можно описать как дизайнер-трудоголик
Готовый сверхурочно сидеть по решению поставленной задачи до последнего. Общительный и веселый но одновременно ответственно и серьезно отношусь к работе. Стараюсь работать максимально качественно и оперативно. Быстрая обучаемость и подстраиваюсь под разные условия.
Есть трех летний опыт общения с клиентами, поэтому это большой плюс - понимание чего от меня ждет заказчик.
Постоянно слежу за трендами и инновациями в области дизайна как графического так и веб дизайна.
Всегда готов выполнить тестовое задание чтобы не быть голословным.
А теперь подробнее
Образование:
После окончания университета, завершил обучение с отличием в Львовской школе искусств, после чего решил заняться графическим и веб дизайном. Прошел ряд специализированных курсов и семинаров во Львове, и несколько иностранных вебинаров по дизайну. Также прочитал массу литературы по основам дизайна, типографики, юзабилити и др.
Около 3х лет занимаюсь дизайном в качестве фрилансера, что своего рода большой плюс к знаниям и опыту.Успешно работаю в качестве моушн дизайнера на телеканал новостей 24
Около года работаю по совместительству в веб студии во Львове, и сотрудничаю со студией в Киеве Аутсорс.
Навыки:
- Pixel perfect
- "Mobile first" дизайн
- Google Material design guideline
- IOS guideline
- Responsive design
- Соблюдение современных тенденций в области веб и мобильного дизайна
Свободно работаю в графических редакторах
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Adobe Muse (всегда предоставляю практически готов, работающий прототип своего макета).
Владею навыками разработки HTML5 и Flash анимации (Adobe Edge Animate и Flash)
Долгое время работал с 3D редакторами (3ds max, C4D)
Также совершенно знаю Adobe After Effects.
Каждый день совершенствую свои умения и навыки.
Прочее:
Владею украинским, русским, польским и английским языками.Знаком с основами программирования HTML и СSS.Работал с полиграфией (рекламные баннеры, постеры, афиша фетивалю, визитки, фирменный стиль)Оформление социальных сетей и прочее.
Я уверен что буду полезен для Вас и смогу выполнять задачу максимально качественно и оперативно.
Как меня найти и звязатись со мной?
vk.com/dez_d - я в VK
facebook.com/dezpwn - я в Facebook
Skype - dez.studio
0636960422
0966571288
НЕСКОЛЬКО МОИХ ПОСЛЕДНИХ РАБОТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ:
ВАЖНО!
Работаю с заказчиками которым действительно нужен хороший результат, которые готовы обсуждать процесс разработки и создания дизайна. Просьба не беспокоить людей, которые хотят просто сбросить ТС и дальше искать "свое видение" в правках.
Работаю только с предоплатой.
100% с новыми заказчиками без отзывов
30% -30% -40% с постоянными или проверенными заказчиками.