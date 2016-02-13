flance_dez

Web, UX дизайнер

Здравствуйте!

Прежде всего, расскажу несколько слов о себе.

Меня зовут Орест, мне 26 и проживаю я в городе Львове.

В двух словах меня можно описать как дизайнер-трудоголик

Готовый сверхурочно сидеть по решению поставленной задачи до последнего. Общительный и веселый но одновременно ответственно и серьезно отношусь к работе. Стараюсь работать максимально качественно и оперативно. Быстрая обучаемость и подстраиваюсь под разные условия.

Есть трех летний опыт общения с клиентами, поэтому это большой плюс - понимание чего от меня ждет заказчик.

Постоянно слежу за трендами и инновациями в области дизайна как графического так и веб дизайна.

Всегда готов выполнить тестовое задание чтобы не быть голословным.

А теперь подробнее

Образование:

После окончания университета, завершил обучение с отличием в Львовской школе искусств, после чего решил заняться графическим и веб дизайном. Прошел ряд специализированных курсов и семинаров во Львове, и несколько иностранных вебинаров по дизайну. Также прочитал массу литературы по основам дизайна, типографики, юзабилити и др.

Около 3х лет занимаюсь дизайном в качестве фрилансера, что своего рода большой плюс к знаниям и опыту.Успешно работаю в качестве моушн дизайнера на телеканал новостей 24

Около года работаю по совместительству в веб студии во Львове, и сотрудничаю со студией в Киеве Аутсорс.

Навыки:

- Pixel perfect

- "Mobile first" дизайн

- Google Material design guideline

- IOS guideline

- Responsive design

- Соблюдение современных тенденций в области веб и мобильного дизайна

Свободно работаю в графических редакторах

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

- Adobe Muse (всегда предоставляю практически готов, работающий прототип своего макета).

Владею навыками разработки HTML5 и Flash анимации (Adobe Edge Animate и Flash)

Долгое время работал с 3D редакторами (3ds max, C4D)

Также совершенно знаю Adobe After Effects.

Каждый день совершенствую свои умения и навыки.

Прочее:

Владею украинским, русским, польским и английским языками.Знаком с основами программирования HTML и СSS.Работал с полиграфией (рекламные баннеры, постеры, афиша фетивалю, визитки, фирменный стиль)Оформление социальных сетей и прочее.

Я уверен что буду полезен для Вас и смогу выполнять задачу максимально качественно и оперативно.

Как меня найти и звязатись со мной?

vk.com/dez_d - я в VK

facebook.com/dezpwn - я в Facebook

Skype - dez.studio

0636960422

0966571288

НЕСКОЛЬКО МОИХ ПОСЛЕДНИХ РАБОТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ:

behance.net/dez_designs

ВАЖНО!

Работаю с заказчиками которым действительно нужен хороший результат, которые готовы обсуждать процесс разработки и создания дизайна. Просьба не беспокоить людей, которые хотят просто сбросить ТС и дальше искать "свое видение" в правках.

Работаю только с предоплатой.

100% с новыми заказчиками без отзывов

30% -30% -40% с постоянными или проверенными заказчиками.