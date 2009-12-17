С сайта http://www.bikz.ru/nomenclature.php из раздела Котлы необходимо перенести в exel. пример файла в приложении. Оплата возможна только после праздников.
Области знаний и интересов
Основное направление моей деятельности — создание веб-приложений с использованием PHP5. В своей работе я применяю объектно-ориентированный подход к программированию (ООП) и паттерны проектирования.
Использую Zend Framework.
XHTML 1.0, 1.1
Понимаю назначение и важность указания DOCTYPE, знаком с различиями Strict и Transitional версиями стандарта.
CSS
Знаю синтаксис, правила каскадирования стилей, назначения всех существующих свойств CSS 2.0, ограничения реализации в различных браузерах.
Javascript
Использую в своей работе фреймворк Prototype, JQuery.
MySQL
Знаю язык SQL и его диалект MySQL. Имею понятие о том, для чего нужны индексы, как оптимизировать запросы.
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