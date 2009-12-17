Области знаний и интересов

Основное направление моей деятельности — создание веб-приложений с использованием PHP5. В своей работе я применяю объектно-ориентированный подход к программированию (ООП) и паттерны проектирования.

Использую Zend Framework.

XHTML 1.0, 1.1

Понимаю назначение и важность указания DOCTYPE, знаком с различиями Strict и Transitional версиями стандарта.

CSS

Знаю синтаксис, правила каскадирования стилей, назначения всех существующих свойств CSS 2.0, ограничения реализации в различных браузерах.

Javascript

Использую в своей работе фреймворк Prototype, JQuery.

MySQL

Знаю язык SQL и его диалект MySQL. Имею понятие о том, для чего нужны индексы, как оптимизировать запросы.