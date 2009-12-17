flash007

Александр flash007

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Области знаний и интересов

Основное направление моей деятельности — создание веб-приложений с использованием PHP5. В своей работе я применяю объектно-ориентированный подход к программированию (ООП) и паттерны проектирования.

Использую Zend Framework.

XHTML 1.0, 1.1

Понимаю назначение и важность указания DOCTYPE, знаком с различиями Strict и Transitional версиями стандарта.

CSS

Знаю синтаксис, правила каскадирования стилей, назначения всех существующих свойств CSS 2.0, ограничения реализации в различных браузерах.

Javascript

Использую в своей работе фреймворк Prototype, JQuery.

MySQL

Знаю язык SQL и его диалект MySQL. Имею понятие о том, для чего нужны индексы, как оптимизировать запросы.

Отзывы фрилансеров

MargaritaVik
Анна 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Необходимо перенести информацию с сайта в exel
Четкое задание, оптимальные сроки. Предоплата была произведена по инициативе заказчика, что не могло не порадовать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень приятно работать: быстро, качественно. Плюс, хотелось бы отметить коммуникабельность и отзывчивое отношение к людям. Спасибо. Рекомендую.
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PanamOS
Никита 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов(-1)
$15
10 баллов
15 лет назад
Необходимо написать скрипт обработки файла
PHP
Человек явно профессионал, очень четко поставленные требования к работе. Приятно удивила предоплата, хотя она и не требовалась. Очень рад сотрудничеству.
Благодарен за отличную работу.Буду обращаться еще. Рекомендую!
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