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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Очень доволен совместной работой. Сергей выполнил заказ очень аккуратно и быстро. Рекомендую его как грамотного специалиста.
Ответный отзыв
Порядочный работодатель. Сработались с Андреем быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
$3
10 баллов
12 лет назад
Быстро и качественно произвел експорт ! Я доволен !
Ответный отзыв
Задание было четки, оплата быстрая. Спасибо за сотрудничество!