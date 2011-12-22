flash58

Сергей Воронков flash58

 
38 летРоссия/Пенза
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
Imanager
Андрей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
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Очень доволен совместной работой. Сергей выполнил заказ очень аккуратно и быстро. Рекомендую его как грамотного специалиста.
Порядочный работодатель. Сработались с Андреем быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
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awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$3
10 баллов
12 лет назад
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Быстро и качественно произвел експорт ! Я доволен !
Задание было четки, оплата быстрая. Спасибо за сотрудничество!
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