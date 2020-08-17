flashbackd

Фрилансер

Знание программ Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, InDesign, CorelDraw;

Предпечатная подготовка макетов;

Опыт работы с полиграфией, верстка рекламной продукции;

Опыт в разработке оригинал-макетов для рекламных кампаний и продуктов;

Базовые знания о видах и технологиях печати;

Умение работать быстро, качественно и в команде;

Разработка макетов рекламной продукции;

Разработка наружной и баннерной рекламы.

Разработка графических элементов;

Разработка дизайн-макетов сувенирной продукции;

Разработка дизайна анимационной графики (баннера);

Адаптация макетов под различные размеры и цели;

Подготовка макетов для печати в соответствии с техническими требованиями;

Верстка материалов;

Обработка фотографий.