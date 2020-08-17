flashbackd

Фрилансер
Знание программ Adobe PhotoShop, Adobе Illustrator, InDesign, CorelDraw;
Предпечатная подготовка макетов;
Опыт работы с полиграфией, верстка рекламной продукции;
Опыт в разработке оригинал-макетов для рекламных кампаний и продуктов;
Базовые знания о видах и технологиях печати;
Умение работать быстро, качественно и в команде;
Разработка макетов рекламной продукции;
Разработка наружной и баннерной рекламы.
Разработка графических элементов;
Разработка дизайн-макетов сувенирной продукции;
Разработка дизайна анимационной графики (баннера);
Адаптация макетов под различные размеры и цели;
Подготовка макетов для печати в соответствии с техническими требованиями;
Верстка материалов;
Обработка фотографий.