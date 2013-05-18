flasheffect

Сергей flasheffect

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создание Flash-баннеров, сайтов, шаблонов сайтов. НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО!!!

Профессиональный веб-мастер, работаю в веб-студии "FlashEffect".

Студия веб-дизайна «FlashEffect» предоставляет широкий спектр услуг:

----> создание flash-баннеров, gif-баннеров;

----> создание flash "шапки" для сайта;

----> создание flash элементов;

----> создание сайтов:

- "Интернет-страничка";

- "Малый проект";

- " Интернет-магазины";

----> шаблоны для сайтов:

- под Stress Web;

- Simpla;

- Joomla;

- PrestaShop;

-----> и многое другое!

Веб-сайт:

http://flasheffect.ru