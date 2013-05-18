Создание Flash-баннеров, сайтов, шаблонов сайтов. НЕДОРОГО, КАЧЕСТВЕННО!!!
Профессиональный веб-мастер, работаю в веб-студии "FlashEffect".
Студия веб-дизайна «FlashEffect» предоставляет широкий спектр услуг:
----> создание flash-баннеров, gif-баннеров;
----> создание flash "шапки" для сайта;
----> создание flash элементов;
----> создание сайтов:
- "Интернет-страничка";
- "Малый проект";
- " Интернет-магазины";
----> шаблоны для сайтов:
- под Stress Web;
- Simpla;
- Joomla;
- PrestaShop;
-----> и многое другое!
Веб-сайт: