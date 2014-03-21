flashmeate

Специальность: специалист компьютерной инженерии, Программное обеспечение автоматизированных систем.
Профессиональный опыт:
Создание сайтов (CMS: Joomla,Drupal,Wordpress, flash)
Html/CSS Вёрстка - табличная и бестабличная (на Div).
Кроссбраузерность.
Наполнение сайтов контентом, SEO-оптимизация, рерайт.
Дизайн сайтов разных стилей(Web 2.0,ретро,гранж и т.д) с учётом фирменых стилей.
Flash баннеры, шапки, интро....
Шаблоны Joomla, WordPress, Drupal, DotNetNuke, ASP.Net, HTML,Flash
Разработка расширений для CMS Joomla, WordPress (modules,plugins,components)
Сопровождение и развитие существующих web-сайтов.
Разработка web-приложений.(Php, ASP.net,JavaScript)
Работа с БД: MySQL,Oracle; + администрирование;
|__*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*__|
Технические навыки:
* PHP 4 & 5;
* Zend Framework;
* MySQL;
* Javascript, jQuery,AJAX;
* HTML4 & 5 / CSS 2 & 3/ DHTML / DOM / XHTML;
* Adobe Photoshop,Illustrator,Flash,Adobe Fireworks; CorelDraW
*/
--Опыт роботы верстальщиком 2 года;
--Опыт в построении систем с нуля;
--PHP 4 & 5(ООП) опыт 2 года;
--2 года опыта работы на позициях разработчика;
--2 года опыта роботы с CMS
--знание и опыт использования ООП!
--знание английского языка на уровне intermediate!
--умение работать быстро!
--многозадачность!
--креативность!
--все коды с документацией, комментариями;
Оплата: Western Union, Карточный счет VISA,MasterCard желательно ПриватБанка, WebMoney и другие по договорённости.
Цена договорная зависит услуг.