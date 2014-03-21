flashmeate

Php developer,web-программист,web-designer,SEO

Специальность: специалист компьютерной инженерии, Программное обеспечение автоматизированных систем.

Профессиональный опыт:

Создание сайтов (CMS: Joomla,Drupal,Wordpress, flash)

Html/CSS Вёрстка - табличная и бестабличная (на Div).

Кроссбраузерность.

Наполнение сайтов контентом, SEO-оптимизация, рерайт.

Дизайн сайтов разных стилей(Web 2.0,ретро,гранж и т.д) с учётом фирменых стилей.

Flash баннеры, шапки, интро....

Шаблоны Joomla, WordPress, Drupal, DotNetNuke, ASP.Net, HTML,Flash

Разработка расширений для CMS Joomla, WordPress (modules,plugins,components)

Сопровождение и развитие существующих web-сайтов.

Разработка web-приложений.(Php, ASP.net,JavaScript)

Работа с БД: MySQL,Oracle; + администрирование;

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Технические навыки:

* PHP 4 & 5;

* Zend Framework;

* MySQL;

* Javascript, jQuery,AJAX;

* HTML4 & 5 / CSS 2 & 3/ DHTML / DOM / XHTML;

* Adobe Photoshop,Illustrator,Flash,Adobe Fireworks; CorelDraW

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--Опыт роботы верстальщиком 2 года;

--Опыт в построении систем с нуля;

--PHP 4 & 5(ООП) опыт 2 года;

--2 года опыта работы на позициях разработчика;

--2 года опыта роботы с CMS

--знание и опыт использования ООП!

--знание английского языка на уровне intermediate!

--умение работать быстро!

--многозадачность!

--креативность!

--все коды с документацией, комментариями;

Оплата: Western Union, Карточный счет VISA,MasterCard желательно ПриватБанка, WebMoney и другие по договорённости.

Цена договорная зависит услуг.