Разработка сайтов любой сложности!

Занимаюсь версткой и программированием.

- html5

- css3

- js(jquery)

- php

Поддерживаемые СMS

- WordPress

- Bitrix

- OpenCart

- ModX

- Drupal

- YII

- Laravel

Мои сертификаты Битрикс: dev.1c-bitrix.ru/learning...

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скайп: flayder2009

почта: [email protected]

Телефоны:

Украина: 30934582417