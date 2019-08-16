flayder

Артем flayder

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка сайтов любой сложности!

Занимаюсь версткой и программированием. 

- html5 

- css3 

- js(jquery) 

- php 

Поддерживаемые СMS 

- WordPress 

- Bitrix 

- OpenCart 

- ModX 

- Drupal 

- YII 

- Laravel 

Мои сертификаты Битрикс: dev.1c-bitrix.ru/learning... 

Внимание! Профиль не заполнен все последние проекты покажу в индивидуальной переписке, обращайтесь 

скайп: flayder2009 

почта: [email protected] 

Телефоны: 

Украина: 30934582417

Веб-программирование
нет отзывов
$130/час
от $130от 1 часа
#3000
HTML-верстка
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
#4317