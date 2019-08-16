Разработка сайтов любой сложности!
Занимаюсь версткой и программированием.
- html5
- css3
- js(jquery)
- php
Поддерживаемые СMS
- WordPress
- Bitrix
- OpenCart
- ModX
- Drupal
- YII
- Laravel
Мои сертификаты Битрикс: dev.1c-bitrix.ru/learning...
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скайп: flayder2009
почта: [email protected]
Телефоны:
Украина: 30934582417
Веб-программирование
нет отзывов
$130/час
от $130от 1 часа
#3000
HTML-верстка
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
#4317