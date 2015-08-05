Здравствуйте, уважаемые посетители моей страницы!
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Буду вам полезна, если вас интересует:
- качественный копирайтинг и SEO-копирайтинг;
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- корректировка текстов;
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- написание художественных рассказов;
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Кратко обо мне:
Высшее филологическое образование, специальность «Украинский язык и литература».
Высшее юридическое образование, специальность «Правоведение».
Способность быстро и легко писать тексты на различные темы.
Моя работа объединяет в себе доступные цены и индивидуальный подход к каждому тексту!
Писать люблю и получаю от этого настоящее удовольствие.
Гарантирую вам оперативность, высокий процент уникальности, грамотные, интересные и читабельные тексты. К работе подхожу ответственно, соблюдаю сроки и в точности выполняю все пожелания заказчика.
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