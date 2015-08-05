Здравствуйте, уважаемые посетители моей страницы!

Спасибо, что заглянули в мое мини-резюме!

Буду вам полезна, если вас интересует:

- качественный копирайтинг и SEO-копирайтинг;

- уникальный рерайтинг;

- корректировка текстов;

- наполнение форумов;

- написание художественных рассказов;

- сочинение стихов на различные темы.

Кратко обо мне:

Высшее филологическое образование, специальность «Украинский язык и литература».

Высшее юридическое образование, специальность «Правоведение».

Способность быстро и легко писать тексты на различные темы.

Моя работа объединяет в себе доступные цены и индивидуальный подход к каждому тексту!

Писать люблю и получаю от этого настоящее удовольствие.

Гарантирую вам оперативность, высокий процент уникальности, грамотные, интересные и читабельные тексты. К работе подхожу ответственно, соблюдаю сроки и в точности выполняю все пожелания заказчика.

Буду рада сотрудничеству!