Дипломированый переводчик английского и французского языков

ОБРАЗОВАНИЕ

• НТУУ «КПИ» факультет лингвистики, кафедра теории практики и перевода

Английского языка 09.2007 – 06.2012

• Istabul Universitesi 06.2012 – 06. 2013

ОПЫТ РАБОТЫ

Студия «Пропеллер», переводчик 09.2009 – 11.2010

• Перевод научно-популярных телепередач и телесериалов.

Студия «Люмьер», переводчик 11.2010 – 11.2012

• Перевод телесериалов.

Частный преподаватель английского и французского языков 11.2009 – 06.2011

Переводчик–фрилансер 08.2009 – 05.2012

( тематики: автомобилестроение – специализация в университете;

Медицина;

Фармацкология;

Электротехника;

Промышленное оборудование).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

• Свободное владение компьютерными программами Windows XP, Windows 7 и

всеми сопутствующими программами, а также CAT-tools

(WordFast, Abby Lingvo, MemoQ, Winlexic, Concordance).

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• Русский и украинский – родные.

• Английский – свободно.

• Французский – очень хорошо.

• Турецкий – очень хорошо.

О СЕБЕ

Ответственная‚ исполнительная‚ стрессоустойчивая,

коммуникабельная‚ внимательная‚ инициативная.