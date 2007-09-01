ОБРАЗОВАНИЕ
• НТУУ «КПИ» факультет лингвистики, кафедра теории практики и перевода
Английского языка 09.2007 – 06.2012
• Istabul Universitesi 06.2012 – 06. 2013
ОПЫТ РАБОТЫ
Студия «Пропеллер», переводчик 09.2009 – 11.2010
• Перевод научно-популярных телепередач и телесериалов.
Студия «Люмьер», переводчик 11.2010 – 11.2012
• Перевод телесериалов.
Частный преподаватель английского и французского языков 11.2009 – 06.2011
Переводчик–фрилансер 08.2009 – 05.2012
( тематики: автомобилестроение – специализация в университете;
Медицина;
Фармацкология;
Электротехника;
Промышленное оборудование).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
• Свободное владение компьютерными программами Windows XP, Windows 7 и
всеми сопутствующими программами, а также CAT-tools
(WordFast, Abby Lingvo, MemoQ, Winlexic, Concordance).
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
• Русский и украинский – родные.
• Английский – свободно.
• Французский – очень хорошо.
• Турецкий – очень хорошо.
О СЕБЕ
Ответственная‚ исполнительная‚ стрессоустойчивая,
коммуникабельная‚ внимательная‚ инициативная.