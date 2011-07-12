Более 6 лет разрабатываю вэб-сайты и приложения на заказ.

Более 200 разработок. Среди них есть и сайты как 10 страниц, так и

вэб-системы интегрированные с офисными программами, такими как 1с,

Access, Word, Excel и т.д. (интернет магазины совмещенные с корпоративными

УП например 1с и показывающие на сайте например остаток товара на

складе и т.д., один но большой портал, различные конструкторы товаров) .

Все сайты полностью изменяемы неквалифицированным пользователем

например секретарем, достаточно уметь набирать текст в word.

Пишу я на

HTML/DHTML

FLASH

PHP

PERL

С/С++

JAVA SCRIPT

JAVA (не глобальные задачи)

VISUAL BASIC

ASP

*SQL

XML:XSLT

Вообщем практически все, что нужно для вэб-разработок.

Некоторые разработки этого, 2005 года.

timetec.ru CMS (АБСОЛЮТНО ВСЕ)

xds.ru/demo/avto/new (дизайн заказчика) 1.5 мега кода

admin/ (админка)

cpcr.ru (сайт полностью изменяем)

rfkarting.ru/ (сайт полностью изменяем)

gumanoid.ru (система администрирования - сайт полностью изменяется)

svadba-tyt.ru (система администрирования - сайт полностью изменяется)

wantmedia.ru (система администрирования - сайт полностью изменяется)

Будет нужно пришлю еще.

Некоторые разработки 2004 года.

http://www.ru-mira.ru (мой только движок каталога, который работает

напрямую с 1С)

water.ru/catalog/index-es.shtml (в комплекте с windows программой

управления)

testrig.mosobl.ru/index.php

aktum.ru

anri-estate.ru

trinitysport.ru

1997-2003 избранные разработки. tgt.ru (раздел авиабилеты показывает

настоящее расписание и наличие мест на рейсе, у подавляющего

большенства компаний эту информацию забивают в таблицу, а

на этом сайте копия терминала оператора в кассе,

ЭКСКЛЮЗИВ 5 языков: С++ perl php java script внутренний язык программы gabriel)

newcom.ru

rostokino-lada.ru

и еще многое многое многое ....

Мои координаты

e-mail: [email protected]

Icq 145998 Сергей.

P.S. Только удаленная работа.