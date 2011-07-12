Более 6 лет разрабатываю вэб-сайты и приложения на заказ.
Более 200 разработок. Среди них есть и сайты как 10 страниц, так и
вэб-системы интегрированные с офисными программами, такими как 1с,
Access, Word, Excel и т.д. (интернет магазины совмещенные с корпоративными
УП например 1с и показывающие на сайте например остаток товара на
складе и т.д., один но большой портал, различные конструкторы товаров) .
Все сайты полностью изменяемы неквалифицированным пользователем
например секретарем, достаточно уметь набирать текст в word.
Пишу я на
HTML/DHTML
FLASH
PHP
PERL
С/С++
JAVA SCRIPT
JAVA (не глобальные задачи)
VISUAL BASIC
ASP
*SQL
XML:XSLT
Вообщем практически все, что нужно для вэб-разработок.
Некоторые разработки этого, 2005 года.
timetec.ru CMS (АБСОЛЮТНО ВСЕ)
xds.ru/demo/avto/new (дизайн заказчика) 1.5 мега кода
admin/ (админка)
cpcr.ru (сайт полностью изменяем)
rfkarting.ru/ (сайт полностью изменяем)
gumanoid.ru (система администрирования - сайт полностью изменяется)
svadba-tyt.ru (система администрирования - сайт полностью изменяется)
wantmedia.ru (система администрирования - сайт полностью изменяется)
Будет нужно пришлю еще.
Некоторые разработки 2004 года.
http://www.ru-mira.ru (мой только движок каталога, который работает
напрямую с 1С)
water.ru/catalog/index-es.shtml (в комплекте с windows программой
управления)
1997-2003 избранные разработки. tgt.ru (раздел авиабилеты показывает
настоящее расписание и наличие мест на рейсе, у подавляющего
большенства компаний эту информацию забивают в таблицу, а
на этом сайте копия терминала оператора в кассе,
ЭКСКЛЮЗИВ 5 языков: С++ perl php java script внутренний язык программы gabriel)
и еще многое многое многое ....
Мои координаты
e-mail: [email protected]
Icq 145998 Сергей.
P.S. Только удаленная работа.