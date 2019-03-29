flhas

Андрей flhas

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
C# разработчик. ASP.NET Windows

Программы под Windows (консольные) для обработки (формирования, конвертация ) прайсов в форматах .xls .xlsx .csv .xml

Создание интернет-магазинов под ключ на CRM "Адвантшоп". А так же модулей для CRM "Адвантшоп".

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Отзывы заказчиков

Seeyou1
Андрей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Дополнение в excel
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