C# разработчик. ASP.NET Windows
Программы под Windows (консольные) для обработки (формирования, конвертация ) прайсов в форматах .xls .xlsx .csv .xml
Создание интернет-магазинов под ключ на CRM "Адвантшоп". А так же модулей для CRM "Адвантшоп".
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$30
10 баллов
6 лет назад
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