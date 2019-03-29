C# разработчик. ASP.NET Windows

Программы под Windows (консольные) для обработки (формирования, конвертация ) прайсов в форматах .xls .xlsx .csv .xml

Создание интернет-магазинов под ключ на CRM "Адвантшоп". А так же модулей для CRM "Адвантшоп".