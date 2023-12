Разработчик

Постников Кирилл

Full-stack.

Контакты:

[email protected]

+79512112508

https://t.me/k1t0ko

Россия, респ. Удмуртия, г.Ижевск

Имею проектный опыт в области веб-разработки. Проходил стажировку в Updevision, после чего вышел у них на реальные проекты. Большая часть была связана с созданием SPA на современных фреймворках Js (+ TypeScript без него никуда). Бэкенд части приложений писал тоже на Js используя современные базы данных, конкретно работал с Mongo DB и PostgreSQL. Однажды написал свой веб-виджет с опросником для размещение на локальный сайт, на котором вёл курсы по базовому программированию (для школьников). Примеры pet проектов можно посмотреть вот здесь https://github.com/Flint01686. Наиболее качественный по моему мнению проект (бэкенд и фронтенд два разных приложения):

Фронтенд: https://github.com/Flint01686/MyNotes

Бэкенд: https://github.com/Flint01686/my-notes-backend

Ссылка на один из реальных проектов задеплоенному на моём Netlify: https://dav-beta.netlify.app/

Так же имел небольшой опыт работы с Python Flask, php и C#. Имею представление как устроен компьютер, сети (стек TCP/IP). Хорошо знаком с html и css. На учёбе имел опыт работы с потоками, решал задачку о пяти философах на c++. Поверхностно знаком с основами ассемблера, владею c++ на уровне программиста олимпиадника, знаком с классическим си. Проходил бесплатные курсы по ООП на C# от Контура (платформа ulearn, нам давали их проходить прямо на паре). Занимаюсь олимпиадным программированием со школы, получил диплом третьей степени на четверти ICPC (Ural Regional Contest), дважды принимал участие в полуфинале.