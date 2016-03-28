Front-end dev

Опыт работы 7+ лет.

Разработка сайтов любой сложности (Bitrix,WP.CI)

Сотрудничаю с art3d.ru и hotdot.pro в РФ и США Firstborn NYC Agency

и еще пару тройкой США контор

github.com/flipmotion моя репа по фрилансу.

наши работы:

https://www.behance.net/flipmotions

так же можно глянуть тут

horseheads.ru/portfolio/

поклацать,скачать фронт часть

github.com/flipmotion моя репа по фрилансу

сайты EU

http://www.carters.com/

http://makeyourmoneymatter.org/

http://www.disneystore.com/

https://robertsspaceindustries.com/

http://launchfactory.org/

ру

http://cronos.ru/

http://bibro.ru/n/?

https://www.acuvue.ru/

есть еще масса работ которые вы найдете по репозирию ниже как ру так и EU работы

пакет готовых и атестированых LP get-lp.ru

Ссылки

Профессиональные навыки