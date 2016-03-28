Front-end dev
Опыт работы 7+ лет.
Разработка сайтов любой сложности (Bitrix,WP.CI)
Сотрудничаю с art3d.ru и hotdot.pro в РФ и США Firstborn NYC Agency
и еще пару тройкой США контор
github.com/flipmotion моя репа по фрилансу.
наши работы:
https://www.behance.net/flipmotions
так же можно глянуть тут
поклацать,скачать фронт часть
github.com/flipmotion моя репа по фрилансу
сайты EU
http://makeyourmoneymatter.org/
https://robertsspaceindustries.com/
ру
есть еще масса работ которые вы найдете по репозирию ниже как ру так и EU работы
пакет готовых и атестированых LP get-lp.ru
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