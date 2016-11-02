flippa

Станислав flippa

 
35 летРоссия/Кемерово
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Занимаюсь парсингом интернет-магазинов

Занимаюсь парсингом интернет-магазинов, собираю информацию о товарах, 

формирую всю информацию в таблицу формата .csv, под необходимые вам поля. Сроки от 1-4 дней в зависимости от объема работы. 

Обрабатываю практически любые сайты. Для полной точности, сбора информации, обрабатываю каталоги еще в ручную. 

Стоимость работы будет зависит от объема работы. Стаж работы более 1 года. После работы при обнаружение вами каких то ошибок , 

все исправляю без проблем. 

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