Занимаюсь парсингом интернет-магазинов
Занимаюсь парсингом интернет-магазинов, собираю информацию о товарах,
формирую всю информацию в таблицу формата .csv, под необходимые вам поля. Сроки от 1-4 дней в зависимости от объема работы.
Обрабатываю практически любые сайты. Для полной точности, сбора информации, обрабатываю каталоги еще в ручную.
Стоимость работы будет зависит от объема работы. Стаж работы более 1 года. После работы при обнаружение вами каких то ошибок ,
все исправляю без проблем.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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