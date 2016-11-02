Занимаюсь парсингом интернет-магазинов

Занимаюсь парсингом интернет-магазинов, собираю информацию о товарах,

формирую всю информацию в таблицу формата .csv, под необходимые вам поля. Сроки от 1-4 дней в зависимости от объема работы.

Обрабатываю практически любые сайты. Для полной точности, сбора информации, обрабатываю каталоги еще в ручную.

Стоимость работы будет зависит от объема работы. Стаж работы более 1 года. После работы при обнаружение вами каких то ошибок ,

все исправляю без проблем.