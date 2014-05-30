Мне нравиться создавать сайтики. Это так же увлекательно как собирать конструктор или пазлы.
Если есть что то вроде ТЗ то хорошо, но так же интересно по ходу работы импровизировать, играться
с цветами, фоновыми изображениями, размерами. Забавно наблюдать как постепенно, с чистого окна браузера
начинает оживать будущий сайт. Приятно осознавать что своего рода это творческая деятельность, когда
создаёшь что то интересное и нужное людям. Сайты делаю на html и css. Т.е. это будет сайт с конкретной информацией, не требующей частого обновления или дополнения,
как к примеру на новостных сайтах или интернет магазинах.
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Предлагаю такой вариант работы:
Вы сообщаете какого вида хотите сайт, сколько надо страниц, какой контент и сколько. Какие пожелания
по оформлению, цвета, фон, размеры блоков и т.д. Можете показать какой-либо сайт для примера.
Договариваемся о цене и я делаю примерный макет.
Далее я делаю скрин с экрана и высылаю вам, чтобы визуально увидели как реализуется идея в зависимости
с пожеланиями. Если на сайте планируются какие то анимационные элементы, то запишу видео с экрана.
Согласовываем, если надо то корректируем. После этого вы делаете предоплату 50%. Т.е. вы делаете
предоплату не наобум, а убедившись что работа над вашим сайтом уже ведётся и наглядно будут первые результаты.
Предоставляете материалы которые хотите разместить на сайте.
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Потом я доделываю ваш сайт до конца, мы всё согласовываем и при необходимости корректируем. Когда всё готово
я снова делаю скрины или видео с экрана, чтобы вы убедились что действительно всё готово. После этого делаете
оплату оставшихся 50% и я высылаю вам файлы сайта или сам заливаю их на ваш или свой хостинг.
Пишите, задавайте вопросы, с радостью вам отвечу!
P.S. Это примерный вариант работы но всё обсуждаемо.