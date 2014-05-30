Делаю сайты на html и css

Мне нравиться создавать сайтики. Это так же увлекательно как собирать конструктор или пазлы.

Если есть что то вроде ТЗ то хорошо, но так же интересно по ходу работы импровизировать, играться

с цветами, фоновыми изображениями, размерами. Забавно наблюдать как постепенно, с чистого окна браузера

начинает оживать будущий сайт. Приятно осознавать что своего рода это творческая деятельность, когда

создаёшь что то интересное и нужное людям. Сайты делаю на html и css. Т.е. это будет сайт с конкретной информацией, не требующей частого обновления или дополнения,

как к примеру на новостных сайтах или интернет магазинах.

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Предлагаю такой вариант работы:

Вы сообщаете какого вида хотите сайт, сколько надо страниц, какой контент и сколько. Какие пожелания

по оформлению, цвета, фон, размеры блоков и т.д. Можете показать какой-либо сайт для примера.

Договариваемся о цене и я делаю примерный макет.

Далее я делаю скрин с экрана и высылаю вам, чтобы визуально увидели как реализуется идея в зависимости

с пожеланиями. Если на сайте планируются какие то анимационные элементы, то запишу видео с экрана.

Согласовываем, если надо то корректируем. После этого вы делаете предоплату 50%. Т.е. вы делаете

предоплату не наобум, а убедившись что работа над вашим сайтом уже ведётся и наглядно будут первые результаты.

Предоставляете материалы которые хотите разместить на сайте.

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Потом я доделываю ваш сайт до конца, мы всё согласовываем и при необходимости корректируем. Когда всё готово

я снова делаю скрины или видео с экрана, чтобы вы убедились что действительно всё готово. После этого делаете

оплату оставшихся 50% и я высылаю вам файлы сайта или сам заливаю их на ваш или свой хостинг.

Пишите, задавайте вопросы, с радостью вам отвечу!

P.S. Это примерный вариант работы но всё обсуждаемо.