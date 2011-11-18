floiren

Ирина floiren

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нарисовать пакет svg-иконок

    Требуется разработать пакет SVG-иконок для сайта. Перечень включает 13 иконок на темы: безопасность, инфраструктура, поддержка, системы оповещения, видеонаблюдение и другие. Иконки должны быть одинакового размера (например, 70px в высоту) и стилистически подходить к указанному сайту, отличаясь от стандартных стоковых решений.

    Иконки и Пиксель-арт24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать плагин для WordPress

    $400

    Необходимо реализовать самостоятельный плагин (можно на базе какого-то другого бесплатного, но функционирующий автономно). Суть плагина: опросник из 48 однотипных вопросов (единственный вариант ответа), которые разбиты на несколько разделов. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Передать два параметра в платежную систему в готовом плагине к WP

    Есть готовый модуль оплаты на сайте от Юнитпея для woocommerce. Но он работает только для тех, у кого не привязаны онлайн кассы, у кого они привязаны - нужно Юнитпею передать 2 дополнительных параметра согласно их ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Починить woocommerce

    $20

    Не корректно работает расчет стоимости доставки в зависимости от выбранной страны на странице http://kolosovamaria.ru/checkout/.  В чистом woocommerce при смене страны асинхронно обновляется информация в стоимости почтовой доставке.  На нашем сайте во-первых, асинхронного обновления не ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки сайта на Wordpress

    Нужен Ответственный, Не пропадающий, Отвечающий за свои слова программист, знающий wordpress и woocommerce. Нужны небольшие доработки на сайте kolosovamaria.ru. Одна функция woocommerce. Плюс необходимо почистить от имбедов, на главной где-то вставки ...

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на WP

    $160

    Все страницы посажены на WP, в том числе магазин.   Нужно внести изменения по списку.  Сайт: kolosova.floiren.ru/  ТЗ на доработку: https://docs.google.com/document/d/1We4XvPvnjDVmMR4I719HNmxVd0YDhBtLGb0ZHjDG6PY Оплата через БС.   Срок: 3 дня строго.  Стартовать готова сразу же.

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Компонент для обработки изображения

    Необходимо разработать компонент для обработки изображения, основной функцией которого является возможность вырезания произвольной области с фотографии и встраиванием этого куска на прозрачном фоне на картинку-шаблон, с возможностью сохранения получившейся картинки в растровом формате. Пример результата, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать дизайн-макет одной страницы онлайн-сервиса

    $30

    Для кабинета пациента на сайте поликлиники необходимо сделать современный легкий flat-дизайн. Cейчас делаем только пример одной страницы в 3 разрешениях: десктоп, планшет и смартфон (дизайн под мобильное приложение). ТЗ в документе: https://docs.google.com/document/d/1y8yNCzaEWba_M47wiAAD7Ot-aHdgsGLFoAsfjK0K8ds/edit?usp=sharing ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на Битрикс

    $2500

    Коллеги, просьба отнестись к оценке серьезно и оперативно. Работать буду напрямую с программистом. Если программист является одним из собственников веб-студии, тоже подходит. Краткое описание проекта здесь, во вложенном ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
4 года назад
Написать плагин для WordPress
WordPress
Доволен сотрудничеством с Ириной. Требования поставлены четко, быстрая обратная связь. Буду рад вновь сотрудничать, если возникнет необходимость. Рекомендую данного заказчика!
Давно не встречала такого четкого и быстрого исполнителя. Коммуникация тоже на 5+. Обязательно будем работать еще.
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