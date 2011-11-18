Требуется разработать пакет SVG-иконок для сайта. Перечень включает 13 иконок на темы: безопасность, инфраструктура, поддержка, системы оповещения, видеонаблюдение и другие. Иконки должны быть одинакового размера (например, 70px в высоту) и стилистически подходить к указанному сайту, отличаясь от стандартных стоковых решений.
- Иконки и Пиксель-арт24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $400
Необходимо реализовать самостоятельный плагин (можно на базе какого-то другого бесплатного, но функционирующий автономно). Суть плагина: опросник из 48 однотипных вопросов (единственный вариант ответа), которые разбиты на несколько разделов. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть готовый модуль оплаты на сайте от Юнитпея для woocommerce. Но он работает только для тех, у кого не привязаны онлайн кассы, у кого они привязаны - нужно Юнитпею передать 2 дополнительных параметра согласно их ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Не корректно работает расчет стоимости доставки в зависимости от выбранной страны на странице http://kolosovamaria.ru/checkout/. В чистом woocommerce при смене страны асинхронно обновляется информация в стоимости почтовой доставке. На нашем сайте во-первых, асинхронного обновления не ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен Ответственный, Не пропадающий, Отвечающий за свои слова программист, знающий wordpress и woocommerce. Нужны небольшие доработки на сайте kolosovamaria.ru. Одна функция woocommerce. Плюс необходимо почистить от имбедов, на главной где-то вставки ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $160
Все страницы посажены на WP, в том числе магазин. Нужно внести изменения по списку. Сайт: kolosova.floiren.ru/ ТЗ на доработку: https://docs.google.com/document/d/1We4XvPvnjDVmMR4I719HNmxVd0YDhBtLGb0ZHjDG6PY Оплата через БС. Срок: 3 дня строго. Стартовать готова сразу же.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать компонент для обработки изображения, основной функцией которого является возможность вырезания произвольной области с фотографии и встраиванием этого куска на прозрачном фоне на картинку-шаблон, с возможностью сохранения получившейся картинки в растровом формате. Пример результата, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Для кабинета пациента на сайте поликлиники необходимо сделать современный легкий flat-дизайн. Cейчас делаем только пример одной страницы в 3 разрешениях: десктоп, планшет и смартфон (дизайн под мобильное приложение). ТЗ в документе: https://docs.google.com/document/d/1y8yNCzaEWba_M47wiAAD7Ot-aHdgsGLFoAsfjK0K8ds/edit?usp=sharing ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2500
Коллеги, просьба отнестись к оценке серьезно и оперативно. Работать буду напрямую с программистом. Если программист является одним из собственников веб-студии, тоже подходит. Краткое описание проекта здесь, во вложенном ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно подобрать хостинг, перенести и опубликовать сайт. Но предварительно его надо защитить, например, опубликовать по протоколу https.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад