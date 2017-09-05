flomba

Евгений Синцов flomba

 
37 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поставить DLE и отредактировать шаблон

    $70

    Необходимо установить DLE 15-ой версии, поставить на него вот этот шаблон: https://newtemplates.ru/6122-androidus-warm-dlja-dle-151.html и отредактировать его (по сути удалив все лишнее), чтобы остался функционал, похожий на https://www.futurepedia.io/

    HTMLDLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сделать копию проекта futurepedia.io

    Необходимо сделать копию проекта https://www.futurepedia.io/ на любом движке, который выдержит большое количество трафика.Проекты, представленные на futurepedia.io нужно спарсить и наполнить ими наш сайт (то есть просто сделать полный клон, но с другим шаблоном/внешним видом)Проект должен ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создать смарт-контракт на эфириуме

    Необходим человек, имеющий опыт в создании смартконтрактов на Ethereum. В откликах на проект указывайте сроки, стоимость и готовность приступить (сам контракт не содержит ничего сложного)

    Смарт-контракт
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсинг для форума

    Необходимо установить любой бесплатный или недорогой движок форума и настроить парсинг в него из нескольких телеграм-чатов, чтобы сообщения из чата становились постами в ветке форума.     Аватарка и имя в телеграме – аватаркой и именем на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад