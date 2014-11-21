Здравствуйте!Меня зовут Юлия Сергеевна.

Образование-высшее, преподаватель русского и литературы.

Работаю копирайтером 2 года. Пишу статьи на тему: мода, дети, психология отношений, здоровье и красота. Эти же статьи попадают на сайт "Всё для леди".

К работе отношусь ответственно, поэтому статьи сдаю в срок. Всегда соблюдаю все пожелания и правила заказчика.

Со мной легко работать, если ко мне относятся с уважением и пониманием.

Буду рада сотрудничеству.

С уважением, Юлия Сергеевна.