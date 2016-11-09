flowergulnara

Гульнара flowergulnara

 
44 годаИспания/Барселона
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Переводы любой сложности - качественно и быстро - английский, немецкий, испанский, русский

09/2003 – 07/2006

РоссийскийГосударственный Гуманитарный Университет, г.Москва

Институтлингвистики, отделение перевода и переводоведения

Второе высшееобразование (вечерняя форма обучения).

Английский язык,итальянский язык. Специальность: переводчик-лингвист.

Диплом о высшем образовании (с отличием).

09/1996 – 07/2001

Удмуртскийгосударственный университет, г. Ижевск

Факультет романо-германской филологии – очная форма обучения.

Специальность: Филология: немецкий язык (основной)  и литература, английский язык.

Квалификации:Переводчик Филолог. Преподаватель.

Диплом о высшем образовании (с отличием).

Повышение квалификации/курсы

09/2002 – 03/2003

Центр профессиональной адаптации при МГУ «Новая специальность»,г.Москва.

Курсы секретарей-референтов инофирм (со знанием делового английскогоязыка).

Диплом с отличием

02/2011

Сеть отелей «Марриотт»,г.Москва.

Семинар по организации и планированиюмероприятий. Сертификат.

08/2011

Центр обучения и повышения квалификациипереводчиков

и преподавателей перевода совместно с Санкт-Петербургской Высшей школой перевода

«ProVerbum». Курсы повышения квалификации переводчиков. Диплом.

02/2012

Тренинговый Центр Ассоциации Европейского Бизнеса

Тренинг по тайм- и стресс-менеджменту. Сертификат.

09/2015-02/2016

Школа «Лёгкийспособ выучить арабский»

Изучение разговорного арабского языка с носителем из Сирии

09-11/2016

Центр изученияиспанского языка и культуры «Ла Эспаньола»

Изучение разговорного испанского языка сносителями из Перу и Испании

11/2016-09/2017

Языковая Школа«BCN LIP Language School», г.Барселона

Изучение испанского языка (уровень А2-В2)