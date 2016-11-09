flowergulnara

09/2003 – 07/2006
РоссийскийГосударственный Гуманитарный Университет, г.Москва
Институтлингвистики, отделение перевода и переводоведения
Второе высшееобразование (вечерняя форма обучения).
Английский язык,итальянский язык. Специальность: переводчик-лингвист.
Диплом о высшем образовании (с отличием).
09/1996 – 07/2001
Удмуртскийгосударственный университет, г. Ижевск
Факультет романо-германской филологии – очная форма обучения.
Специальность: Филология: немецкий язык (основной) и литература, английский язык.
Квалификации:Переводчик Филолог. Преподаватель.
Диплом о высшем образовании (с отличием).
Повышение квалификации/курсы
09/2002 – 03/2003
Центр профессиональной адаптации при МГУ «Новая специальность»,г.Москва.
Курсы секретарей-референтов инофирм (со знанием делового английскогоязыка).
Диплом с отличием
02/2011
Сеть отелей «Марриотт»,г.Москва.
Семинар по организации и планированиюмероприятий. Сертификат.
08/2011
Центр обучения и повышения квалификациипереводчиков
и преподавателей перевода совместно с Санкт-Петербургской Высшей школой перевода
«ProVerbum». Курсы повышения квалификации переводчиков. Диплом.
02/2012
Тренинговый Центр Ассоциации Европейского Бизнеса
Тренинг по тайм- и стресс-менеджменту. Сертификат.
09/2015-02/2016
Школа «Лёгкийспособ выучить арабский»
Изучение разговорного арабского языка с носителем из Сирии
09-11/2016
Центр изученияиспанского языка и культуры «Ла Эспаньола»
Изучение разговорного испанского языка сносителями из Перу и Испании
11/2016-09/2017
Языковая Школа«BCN LIP Language School», г.Барселона
Изучение испанского языка (уровень А2-В2)