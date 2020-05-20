Копирайтер

Напишу качественный, грамотный, интересный текст со 100 % уникальностью.

Имею опыт написания:

- SEO-тексты;

- продающие тексты;

- информационные статьи;

- статьи для соц.сетей;

- описание товаров.

Интересна индустрия красоты и здоровья, а также сфера туризма.

Имею высшее образование в экономике нефтяной и газовой промышленности.

Закончила школу интернет-профессий PROFI INTERNET по программе "Специалист по копирайтингу".