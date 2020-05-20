Копирайтер
Напишу качественный, грамотный, интересный текст со 100 % уникальностью.
Имею опыт написания:
- SEO-тексты;
- продающие тексты;
- информационные статьи;
- статьи для соц.сетей;
- описание товаров.
Интересна индустрия красоты и здоровья, а также сфера туризма.
Имею высшее образование в экономике нефтяной и газовой промышленности.
Закончила школу интернет-профессий PROFI INTERNET по программе "Специалист по копирайтингу".
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Информационная статья для блога88 просмотров
- Почему стоит отдохнуть хотя бы раз в Швеции?95 просмотров
- ЭТО НЕВЕРОЯТНО! ПЬЁШЬ КОФЕ И ХУДЕЕШЬ112 просмотров
- Напиток для похудения GUARCHIBAO91 просмотр