Предоставляю информационные услуги. Собираю информацию о событиях происходящих на рынке, в том числе о деятельности компаний конкурентов и их освещении в СМИ. Имею опыт и возможности для проведения регулярного и оперативного мониторинга Интернет-СМИ, прессы, радио и телевидения, наружной рекламы:

• Мониторинг упоминаний компании, брендов, персон (в том числе политиков и чиновников).

• Мониторинг рекламы компании и/или конкурентов.

• Диагностика имиджа компании, бренда, персоны на базе анализа публикаций в СМИ и соц.сетях.

• Клиппинги публикаций в Интернет-СМИ.

• Анализ информационной активности субъекта политической или экономической активности и его конкурентов в блогах, социальных сетях, на форумах и т.п.

• Контент-анализ публикаций в СМИ по ключевым темам.

• Статистические данные динамики упоминаемости чиновника, политика, компании и/или конкурентов.

• Тематические обзоры СМИ по рынкам, политической и экономической ситуации.

• Оперативный мониторинг.

• Пресс-дайджесты.

• Аналитические отчеты.

Могу провести количественный и качественный анализ позиций клиента на рынке в сравнении с конкурентами. Проанализировать популярность субъекта в СМИ, а также деятельность основных конкурентов – в зависимости от поставленных задач.

• Сравнительный анализ информационного присутствия.

• Выявление информационных поводов публикаций.

• Выявление эмоциональной окраски публикаций (позитивные/негативные/нейтральные).

• Соотношение по типам упоминаний (обзор/новость/интервью/пр.).

• Распределение ключевых посланий по изданиям.

• Динамика упоминаний за период.

• Распределение публикаций по ключевым изданиям.