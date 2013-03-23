Предоставляю информационные услуги. Собираю информацию о событиях происходящих на рынке, в том числе о деятельности компаний конкурентов и их освещении в СМИ. Имею опыт и возможности для проведения регулярного и оперативного мониторинга Интернет-СМИ, прессы, радио и телевидения, наружной рекламы:
• Мониторинг упоминаний компании, брендов, персон (в том числе политиков и чиновников).
• Мониторинг рекламы компании и/или конкурентов.
• Диагностика имиджа компании, бренда, персоны на базе анализа публикаций в СМИ и соц.сетях.
• Клиппинги публикаций в Интернет-СМИ.
• Анализ информационной активности субъекта политической или экономической активности и его конкурентов в блогах, социальных сетях, на форумах и т.п.
• Контент-анализ публикаций в СМИ по ключевым темам.
• Статистические данные динамики упоминаемости чиновника, политика, компании и/или конкурентов.
• Тематические обзоры СМИ по рынкам, политической и экономической ситуации.
• Оперативный мониторинг.
• Пресс-дайджесты.
• Аналитические отчеты.
Могу провести количественный и качественный анализ позиций клиента на рынке в сравнении с конкурентами. Проанализировать популярность субъекта в СМИ, а также деятельность основных конкурентов – в зависимости от поставленных задач.
• Сравнительный анализ информационного присутствия.
• Выявление информационных поводов публикаций.
• Выявление эмоциональной окраски публикаций (позитивные/негативные/нейтральные).
• Соотношение по типам упоминаний (обзор/новость/интервью/пр.).
• Распределение ключевых посланий по изданиям.
• Динамика упоминаний за период.
• Распределение публикаций по ключевым изданиям.