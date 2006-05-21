Мы ищем разработчиков со знанием Palm OS. У нас несколько проектов на руках. Для начала нам нужен этот проект, базовые функции такие: - Разработка в Codewarrior 9. - Это простая логическая программа, которая включает 3-4 формы и один ...
- $250Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $150
Нужна фишка, написаная на Flash (SWF), чтобы втыкнуть ее на профиль MySpace (myspace.com), она должна: - ловить кто заходил в профиль - собирать "ссылки в профиль" тех кто заходил - и не нарушал никаких правил myspace. Хочу предупредить: каждый ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $500
Нам нужны опытные художники для создания персонажей с помощью конструктора. Вот примеры конструкторов: http://www.marapets.com/female.swf http://www.marapets.com/male.swf Сам код конструктора работает, нам нужно только чтобы кто-то рисовал части(это может быть одежда, акссесуары, глаза, часы, обувь, волосы и тп). Желательно работать каждый день, ...Прочее15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно написать небольшую программу на Delphi. Задача такая, вполне не сложная: программа вычисляет скорость соединения между клиентом и сервером во время игры в Counter-strike source и показывает результаты в углу экрана шкалой (через direct draw или еще ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт18 лет назад