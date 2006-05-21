flusher

Гость flusher

 
43 годаУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Разработка со знанием Palm OS

    $250

    Мы ищем разработчиков со знанием Palm OS. У нас несколько проектов на руках. Для начала нам нужен этот проект, базовые функции такие: - Разработка в Codewarrior 9. - Это простая логическая программа, которая включает 3-4 формы и один ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать на флеше MySpace "хит трекер"

    $150

    Нужна фишка, написаная на Flash (SWF), чтобы втыкнуть ее на профиль MySpace (myspace.com), она должна: - ловить кто заходил в профиль - собирать "ссылки в профиль" тех кто заходил - и не нарушал никаких правил myspace. Хочу предупредить: каждый ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужна графика для Character System (Дизайн персонажей)

    $500

    Нам нужны опытные художники для создания персонажей с помощью конструктора. Вот примеры конструкторов: http://www.marapets.com/female.swf http://www.marapets.com/male.swf Сам код конструктора работает, нам нужно только чтобы кто-то рисовал части(это может быть одежда, акссесуары, глаза, часы, обувь, волосы и тп). Желательно работать каждый день, ...

    Прочее15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написать программку для вычисления скорости сети во время игры в CS:source.

    $50

    Нужно написать небольшую программу на Delphi. Задача такая, вполне не сложная: программа вычисляет скорость соединения между клиентом и сервером во время игры в Counter-strike source и показывает результаты в углу экрана шкалой (через direct draw или еще ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    18 лет назад