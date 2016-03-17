Тематика - IT(нужны программисты) и блокчейн (нужны люди, которые выходят на ICO) Также с вас креативы, лить нужно на страницу на timepad. В сообщении указывайте вкратце ваш опыт и ценник.
- Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Натяжка резинового дизайна на wordpress, плиточный интерфейс, 3 макета (шапка и подвал уже сверстаны) Макеты в jpg: [url=http://i.imgur.com/CQN9nCY.jpg]i.imgur.com/CQN9nCY.jpg[/url] [url=http://i.imgur.com/ddtNTUU.jpg]i.imgur.com/ddtNTUU.jpg[/url] [url=http://i.imgur.com/ap1frIW.png]i.imgur.com/ap1frIW.png[/url] PSD отправлю выбранному исполнителю. Только сдельная оплата - за каждый сверстаный и привязаный макет получаете 700 р. Срок - сегодня-завтра.Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется доработать интернет-магазин magento Список доработок со ссылками на примеры и скриншотами во вложенном файле. Краткое описание того, что нужно сделать: Доработка карточки товаров: 1. Сделать чтобы в карточке товара при нажатии на картинку открывалась галерея с фотографиями ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад