Написание новых текстов и рерайт готовых статей (с добавлением и без добавления на сайты). Написание комментариев.

[table]Грамотная речь; Высокие коммуникативные и презентационные способности; Стрессоустойчивость; Опыт руководящей и организаторской ﻿работы; Способность и желание осваивать новые системы работы.Владение компьютером:Продвинутый пользовательКомпьютерные навыки:MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), навыки работы с Интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express), графическими редакторами (Photoshop, CorelDRAW), профессиональные программы: CRM, BSCS, SAP, 1С:Предприятие 7 и 8. Знание операционных систем Windows и Linux. ﻿

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