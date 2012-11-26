Web-разработка всех видов.
Добрый день!
Хочу предложить Вам услуги в области web-разработки.
-Front-end development (JavaScript/jQueryHTML/CSS).
-Back-end development (PHP Codeigniter framework, Python Django framework).
РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!
Образование:
Высший Радиотехнический колледж (отделение "Программирование");
Университет Информатики и Радиотехники (факультет компьютерных технологий).
Опыт:
С 2009 года я участвую в проектах в области картографии, бизнеса, транспорта а также принимал участие в разработке социального сервиса.
Профиль на прочих биржах:
https://www.free-lance.ru/users/flyrama/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт программного продукта M-HOME101 просмотр
- Сайт cinerama.by158 просмотров
- JavaScript приложения медиасервисов.103 просмотра
- Локальная CRM система183 просмотра