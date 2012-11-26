Web-разработка всех видов.

Добрый день!

Хочу предложить Вам услуги в области web-разработки.

-Front-end development (JavaScript/jQueryHTML/CSS).

-Back-end development (PHP Codeigniter framework, Python Django framework).

РАБОТАЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

Образование:

Высший Радиотехнический колледж (отделение "Программирование");

Университет Информатики и Радиотехники (факультет компьютерных технологий).

Опыт:

С 2009 года я участвую в проектах в области картографии, бизнеса, транспорта а также принимал участие в разработке социального сервиса.

Профиль на прочих биржах:

https://www.free-lance.ru/users/flyrama/

http://freelance.ru/users/flyrama/