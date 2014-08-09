Копирайтер, рерайтер, SEO-копирайтер, продающие тексты, наполнение сайта

Здравствуйте, уважаемые заказчики! С радостью напишу для вас интересный, грамотный и уникальный текст по абсолютно любой тематике. Стаж в копирайтинге довольно большой - 2 года. Одинаково хорошо выполняю копирайтинг, рерайтинг, при необходимости впишу в статью ключевые слова. Специализируюсь и на написании продающих текстов. В день могу выполнять до 30000 символов. Требуемая оплата - от 40/1000. Буду рад найти постоянного заказчика для наполнения сайта игровой тематики свежими новостями, обзорами игр и другим контентом.