Мой опыт в веб-разработке - более 1,5 года. Владею версткой на HTML и CSS (включая адаптивную верстку c использованием flex и grid), JavaScript. Мои основные инструменты работы - React.js и Node.js. Хорошо знаю Git, имею опыт работы с Webpack, Figma, Eslint и различными пакетами NPM.
У меня в портфолио четыре проекта, два из них - полноценные выложенные в интернет сайты с фронтендом на React.js и бэкендом на Node.js с использованием Express.js и MongoDB.
Свободно владею английским языком.
Вы можете ознакомиться с моим портфолио завершенных проектов на русском языке:
https://movies-explorer.fmkrom.com/portfolio/ru
Портфолио на английском языке:
https://movies-explorer.fmkrom.com/portfolio/en
Более подробную информацию обо мне Вы сможете найти в моем резюме на русском языке:
https://movies-explorer.fmkrom.com/resume/ru
Резюме на английском языке:
https://movies-explorer.fmkrom.com/resume/en
Буду рад возможности сотрудничать с Вами!