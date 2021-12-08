Веб-разработчик

Мой опыт в веб-разработке - более 1,5 года. Владею версткой на HTML и CSS (включая адаптивную верстку c использованием flex и grid), JavaScript. Мои основные инструменты работы - React.js и Node.js. Хорошо знаю Git, имею опыт работы с Webpack, Figma, Eslint и различными пакетами NPM.

У меня в портфолио четыре проекта, два из них - полноценные выложенные в интернет сайты с фронтендом на React.js и бэкендом на Node.js с использованием Express.js и MongoDB.

Свободно владею английским языком.

Вы можете ознакомиться с моим портфолио завершенных проектов на русском языке:

https://movies-explorer.fmkrom.com/portfolio/ru

Портфолио на английском языке:

https://movies-explorer.fmkrom.com/portfolio/en

Более подробную информацию обо мне Вы сможете найти в моем резюме на русском языке:

https://movies-explorer.fmkrom.com/resume/ru

Резюме на английском языке:

https://movies-explorer.fmkrom.com/resume/en

Буду рад возможности сотрудничать с Вами!