Решение есть - даже у самых сложных задач. Анализ данных. Корректировка.

Предлагаю сотрудничество по исследованию рынков на предмет изучения рынков, товаров, оборудований, технологий и др. Тайный покупатель, анализ и обработка данных, в том числе и технической информации. Написание текстов, перевод из аудио в текст, копирайт.

Готова рассмотреть и другие предложения. Компьютер, телефон, интернет - есть все для работы в любое время.

Высшее техническое образование. Опыт работы - более 10 лет.