Интерн отдела продаж
Октябрь 2014 – Март 2015 (6 месяцев)
ООО «British Council Украина» (Культурный обмен, Образование, Языковые курсы, 50-200 сотрудников)
Украина, Киев
Работа с клиентами во всех сферах деятельности организации;
продажа услуг и информирование клиентов - «холодные» и «горячие» звонки;
проведение и техническая поддержка массовых мероприятий;
организация и проведение массовых информационных рассылок.
Менеджер по сбыту
Август 2013 - Апрель 2014 (8 месяцев)
ООО «Энергетический консалтинг» (Телекоммуникации/Связь, Оборудование, 10-50 сотрудников)
Украина, Киев
Продажа оборудования по учету и обработке данных энергопотребления;
создание системы интеллектуального учета и обработки данных энергопотребления на базе ПО "ЭнергоЦентр";
поддержка сайта и публичной деятельности компании;
организация досуга сотрудников.
Инженер-программист
Февраль 2013 - Июль 2013 (5 месяцев) Фриланс (Системное администрирование) Украина, Киев
Официальный волонтёр ЕВРО2012
Апрель 2012 – Июль 2012
UEFA
Украина, Киев
Волонтёр отдела ICT – техническая поддержка, системное администрирование.
Администратор сайта
Август 2009 - Август 2013 (4 года) Фриланс (Верстка)
Украина, Киев
Администрирование сайтов;
SMM и наполнение контентом.
Письменный переводчик (англ-рус-англ)
Январь 2009 – Январь 2015 (7 лет)
Фриланс (Переводы)
Украина, Луганск
Перевод текстов, буклетов, видеоматериалов, сопровождение иностранцев в качестве гида-переводчика.