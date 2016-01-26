Всякие глупости)

Интерн отдела продаж

Октябрь 2014 – Март 2015 (6 месяцев)

ООО «British Council Украина» (Культурный обмен, Образование, Языковые курсы, 50-200 сотрудников)

Украина, Киев

Работа с клиентами во всех сферах деятельности организации;

продажа услуг и информирование клиентов - «холодные» и «горячие» звонки;

проведение и техническая поддержка массовых мероприятий;

организация и проведение массовых информационных рассылок.

Менеджер по сбыту

Август 2013 - Апрель 2014 (8 месяцев)

ООО «Энергетический консалтинг» (Телекоммуникации/Связь, Оборудование, 10-50 сотрудников)

Украина, Киев

Продажа оборудования по учету и обработке данных энергопотребления;

создание системы интеллектуального учета и обработки данных энергопотребления на базе ПО "ЭнергоЦентр";

поддержка сайта и публичной деятельности компании;

организация досуга сотрудников.

Инженер-программист

Февраль 2013 - Июль 2013 (5 месяцев) Фриланс (Системное администрирование) Украина, Киев

Официальный волонтёр ЕВРО2012

Апрель 2012 – Июль 2012

UEFA

Украина, Киев

Волонтёр отдела ICT – техническая поддержка, системное администрирование.

Администратор сайта

Август 2009 - Август 2013 (4 года) Фриланс (Верстка)

Украина, Киев

Администрирование сайтов;

SMM и наполнение контентом.

Письменный переводчик (англ-рус-англ)

Январь 2009 – Январь 2015 (7 лет)

Фриланс (Переводы)

Украина, Луганск

Перевод текстов, буклетов, видеоматериалов, сопровождение иностранцев в качестве гида-переводчика.