fobos30003

Артем Рублевский fobos30003

 
37 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Специалист по контекстной рекламе
Артем, спасибо за сотрудничество! Рада, что удалось достигнуть намеченных целей :) Продолжаем работу над проектом. Заказчика рекомендую!
Ирина прекрасный исполнитель. Я получил гораздо больше, чем рассчитывал. Очень толковый и добросовестный специалист.
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