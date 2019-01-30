fobos30003

Здравствуйте. Ищем грамотного email-маркетолога для создания рассылок и привлечения клиентов через воронку продаж. База своя, импорт в exel. Нужны хотя бы просто заинтересованные лиды, а дальше наши менеджеры выявят потребность, расскажут дополнительно о фирме, дожмут ...
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недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработать и внедрить рекламную компанию. Тематика: одежда для бальных танцев, опт и розницаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется эмеил маркетолог для создания и рассылок шаблонов в команде с дизайнером и верстальщиком. Тематика: оптовая продажа одежды для бально-спортивных танцев. Рассмотрю любые варианты сотрудничестваМаркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется человек для написания тематических статей о роли crm и erp систем в интернет-магазинах. Так же статьи могут касаться и в целом этой темы. Например "СRM Trends 2019" или "Дебаты по поводу ERP-систем в облаке ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
5 лет назад
Артем, спасибо за сотрудничество! Рада, что удалось достигнуть намеченных целей :) Продолжаем работу над проектом. Заказчика рекомендую!
Ответный отзыв
Ирина прекрасный исполнитель. Я получил гораздо больше, чем рассчитывал. Очень толковый и добросовестный специалист.