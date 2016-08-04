Исполнитель справился с поставленной задачей на оценку отлично. Оперативно реагировал на все уточнения к заданию в процессе выполнения работы. Приятен в общении и переговорах по поводу процесса выполнения задания. Задача ставилась в парсинге и переносе объявлений с одного сайта на другой. Не смотря на не простое задание с технической токи зрения Сергей проявил себя, как специалист и довершил дело до конца. Отдельная благодарность за то, что он не просто выполнил парсинг, а так же участвует в процессе обучения того, как он это сделал. С моей стороны, как заказчика - это во-первых интересно, во-вторых полезно для понимания, что происходит на сайте. В дальнейшем готовлю для него еще несколько заданий. Желаю Сергею успехов и интересных проектов.