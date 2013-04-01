Необходимо написать приложение для базы данных, позволяющее автоматизировать , либо полу-автоматизировать процесс группирования организаций в базе данных MySQL. Язык и средства разработки не важны. Жду предложений по цене и срокам. Подробнее ...
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- Базы данных5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать приложение для работы с базой данных MySQL (версия базы 5.5.24). Структура базы данных представлена в db.sql. В файле «графическое представление.odp» представлен графический интерфейс. Язык разработки: рассмотрю любые предложения. Предпочтение кроссплатформенным решениям. ...Базы данных4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать два скрипта для парсинга всех вакансий по городу Волгограду и области информации с сайтов, представленных в приложенном файле Первый скрипт будет выгружать данные за указанный период; Второй в режиме on-line будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад