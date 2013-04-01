foka34

Андрей foka34

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для базы данных MySQL

    Необходимо написать приложение для базы данных, позволяющее автоматизировать , либо полу-автоматизировать процесс группирования организаций в базе данных MySQL. Язык и средства разработки не важны. Жду предложений по цене и срокам. Подробнее ...

    MySQL
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения для базы данных MySQL

    Необходимо разработать приложение для работы с базой данных MySQL (версия базы 5.5.24). Структура базы данных представлена в db.sql. В файле «графическое представление.odp» представлен графический интерфейс. Язык разработки: рассмотрю любые предложения. Предпочтение кроссплатформенным решениям. ...

    MySQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсинг сайтов вакансий

    Необходимо написать два скрипта для парсинга всех вакансий по городу Волгограду и области информации с сайтов, представленных в приложенном файле Первый скрипт будет выгружать данные за указанный период; Второй в режиме on-line будет ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад