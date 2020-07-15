fokinadesign

Здравствуйте, меня зовут Виктория и я могу помочь вам сделать ваше пространство комфортным
- разработаю планировочное решение для вашей квартиры в соответствии с вашими потребностями;
- планировка выполняется в 3D программе, так что есть возможность посмотреть ее в перспективе;
- предварительный выезд к вам на замеры;
- возможность работать удаленно;
- дополнительно разработка концепции дизайна интерьера, подбор мебели и отделочных материалов;
Начинается работа с того, что клиент заполняет анкету, где подробно описывает свои пожелания.
Следующий этап, это выезд на замеры и проведение фотофиксации объекта.
Далее я разрабатываю для вас несколько вариантов планировочных решений (обычно их 2-3) в соответствии с вашим запросом.
Потом , если есть необходимость, мы вносим правки, останавливаемся на одном варианте.
В конце вы получаете планировочное решение для вашей квартиры которое включает в себя:
- план расстановки мебели;
- зонирование;
- схему освещения;
- модели корпусной мебели для последующего её заказа;