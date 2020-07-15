fokinadesign

Планировка, планировочное решение, концепция дизайн проекта

Здравствуйте, меня зовут Виктория и я могу помочь вам сделать ваше пространство комфортным

- разработаю планировочное решение для вашей квартиры в соответствии с вашими потребностями;

- планировка выполняется в 3D программе, так что есть возможность посмотреть ее в перспективе;

- предварительный выезд к вам на замеры;

- возможность работать удаленно;

- дополнительно разработка концепции дизайна интерьера, подбор мебели и отделочных материалов;

Начинается работа с того, что клиент заполняет анкету, где подробно описывает свои пожелания.

Следующий этап, это выезд на замеры и проведение фотофиксации объекта.

Далее я разрабатываю для вас несколько вариантов планировочных решений (обычно их 2-3) в соответствии с вашим запросом.

Потом , если есть необходимость, мы вносим правки, останавливаемся на одном варианте.

В конце вы получаете планировочное решение для вашей квартиры которое включает в себя:

- план расстановки мебели;

- зонирование;

- схему освещения;

- модели корпусной мебели для последующего её заказа;