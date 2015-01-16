веб-разработчик

С 13 лет я начал увлекаться созданием сайтов. Сперва я пробовал просто верстать страницы, постоянно заглядывал в шпаргалки. Со временем они стали совсем не нужны, изучил php, начиная изучать C# познакомился с ООП, сразу же начал использовать его и в php. Время шло, выполнял заказа, делал тренировочные сайты, начал использовать шаблонизаторы и фреймворки.