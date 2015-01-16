веб-разработчик
С 13 лет я начал увлекаться созданием сайтов. Сперва я пробовал просто верстать страницы, постоянно заглядывал в шпаргалки. Со временем они стали совсем не нужны, изучил php, начиная изучать C# познакомился с ООП, сразу же начал использовать его и в php. Время шло, выполнял заказа, делал тренировочные сайты, начал использовать шаблонизаторы и фреймворки.
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HTML-верстка
нет отзывов
$4/час
от $30от 1 дня
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Веб-программирование
нет отзывов
$4/час
от $10от 3 часов
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $400от 4 дней
нет рейтинга