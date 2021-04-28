Разработка сайтов на WordPress. Landing Page, Корпоративный, сайт -визитка, Интернет магазин.
КАК РАБОТАЮ:
1. Обсуждаем проект ( цели, пожелания, цветовое решение)
2. Создаем прототип главной страницы ( согласовали, от концепции главной отталкиваемся)
3. Создаем сайт.
ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:
1. Современный и лаконичный дизайн.
2. Адаптивный под все устройства (ПК, планшеты, смартфоны)
3. Удобную и простую панель управления.
4. Полную поддержку от меня
5. Подробную инструкцию для возможности самостоятельно заменить любую информацию на сайте ( при желании)