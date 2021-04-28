Разработка сайтов на WordPress. Landing Page, Корпоративный, сайт -визитка, Интернет магазин.

КАК РАБОТАЮ:

1. Обсуждаем проект ( цели, пожелания, цветовое решение)

2. Создаем прототип главной страницы ( согласовали, от концепции главной отталкиваемся)

3. Создаем сайт.

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Современный и лаконичный дизайн.

2. Адаптивный под все устройства (ПК, планшеты, смартфоны)

3. Удобную и простую панель управления.

4. Полную поддержку от меня

5. Подробную инструкцию для возможности самостоятельно заменить любую информацию на сайте ( при желании)