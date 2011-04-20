Художник

Родилась 4 ноября 1990 года в городе Харькове.

В 2010 году получила квалификацию - младший специалист, с отличием окончив "Харьковское художественное училище" отделение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, специальность: художник-живописец, преподаватель.

В 2009 году посещала Компьютерные курсы ХТЦ Международного Соломонова Университета (Corel Draw), где успешно сдала сертификационный экзамен.

Участница городских, всеукраинских и международных выставок.

Владею техниками живописи, графики, батика.

Свободно владею ПК (Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Office Word), ориентируюсь в сети интернет.

Владею украинским и русским языками, посещаю курсы английского языка (Pre-intermediate) в образовательном центре «Мастер Класс».

Имею опыт создания дизайна макетов визиток, логотипов.

В 2008 году проиллюстрировала сборник стихотворений А.Д. Кашпура "Рисует рука спирали", издательство ФО-П Шейнина О.В.

Имею опыт работы с детьми: успешно прошла практику в Детской художественной школе №2, преподавая живопись и рисунок, давала индивидуальные занятия изобразительного искусства.

Увлекаюсь фотографией, созданием изделий из полимерной глины. Интересуюсь скульптурой, архитектурой, историей искусства, психологией.

http://mickola.artonline.ru/artist_gallery/Fomeno4ka