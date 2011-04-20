Родилась 4 ноября 1990 года в городе Харькове.
В 2010 году получила квалификацию - младший специалист, с отличием окончив "Харьковское художественное училище" отделение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, специальность: художник-живописец, преподаватель.
В 2009 году посещала Компьютерные курсы ХТЦ Международного Соломонова Университета (Corel Draw), где успешно сдала сертификационный экзамен.
Участница городских, всеукраинских и международных выставок.
Владею техниками живописи, графики, батика.
Свободно владею ПК (Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Office Word), ориентируюсь в сети интернет.
Владею украинским и русским языками, посещаю курсы английского языка (Pre-intermediate) в образовательном центре «Мастер Класс».
Имею опыт создания дизайна макетов визиток, логотипов.
В 2008 году проиллюстрировала сборник стихотворений А.Д. Кашпура "Рисует рука спирали", издательство ФО-П Шейнина О.В.
Имею опыт работы с детьми: успешно прошла практику в Детской художественной школе №2, преподавая живопись и рисунок, давала индивидуальные занятия изобразительного искусства.
Увлекаюсь фотографией, созданием изделий из полимерной глины. Интересуюсь скульптурой, архитектурой, историей искусства, психологией.
- Иконки для сайа Silver Design Studio167 просмотров
- Без названия115 просмотров
- Разработка логотипа Silver Design Studio159 просмотров
- Персонаж Боб194 просмотра
- Для сайта Easylab.net.ua257 просмотров
- Обложка книги106 просмотров
- Иллюстрация для сборника Кашпура А.Д.115 просмотров
- Иллюстрация для сборника Кашпура А.Д.105 просмотров
- Иллюстрация для сборника Кашпура А.Д.104 просмотра
- Из серии композиций "Ожидание" ."Весна"185 просмотров
- Из серии композиций "Ожидание" . "Осень"194 просмотра
- Из серии композиций "Ожидание" . "Зима"168 просмотров