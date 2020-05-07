Обучение и развитие персонала. Управление продажами

1. Большой опыт в подборе персонала. Максимально быстро. Если сотрудник не проходит испытательный срок - подберу другого бесплатно.

2. Обучение и развитие персонала. Составлю весь структурированный план обучения в Компании в целом и развития каждого сотрудника отдельно. Коучинг. Разработаю весь учебно-методический комплекс под ваши запросы (тренинги, чек-листы, программы обучения, семинары и прочее)

3. Организация, мотивация, контроль, анализ всего цикла продаж.