Системный Администратор/Транскрибатор

- Установка\обновление\администрирование\настройка системы Windows (Windows 95-10, Windows Server 2003-2008 R2).

- Работа с почтовыми серверами Exchenge, iRedMail и т.д.

- Наполнение сайтов информацией.

- Настройка прикладного ПО.

- Удаление лишнего "мусора" из системы.

- Настройка орг.техники.

- Настройка роутеров, маршрутизаторов.

- Администрирование системы виртуализации VMware.

- Настройка доступа к цифровым видеокамерам из ЛВС с терминала видеорегистратора.

- Техническая поддержка пользователей.

- Помощь при сборке ПК от маломощных (офисных) до серверных.

- Транскрибация аудио и видео.

Опыт работы в IT-сфере более 4 лет.