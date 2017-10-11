Системный Администратор/Транскрибатор
- Установка\обновление\администрирование\настройка системы Windows (Windows 95-10, Windows Server 2003-2008 R2).
- Работа с почтовыми серверами Exchenge, iRedMail и т.д.
- Наполнение сайтов информацией.
- Настройка прикладного ПО.
- Удаление лишнего "мусора" из системы.
- Настройка орг.техники.
- Настройка роутеров, маршрутизаторов.
- Администрирование системы виртуализации VMware.
- Настройка доступа к цифровым видеокамерам из ЛВС с терминала видеорегистратора.
- Техническая поддержка пользователей.
- Помощь при сборке ПК от маломощных (офисных) до серверных.
- Транскрибация аудио и видео.
Опыт работы в IT-сфере более 4 лет.
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