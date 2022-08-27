fomskayaanna

SMM | МАРКЕТИНГ | ПРОДВИЖЕНИЕ

Здравствуйте дорогой товарищ - потенциальный клиент.Очевидно, вы ищите тут для своего проекта толкового SMM-маркетолога.И вот перелопатив множество однотипных, голословно-кричащих объявлений пришли сюда.Утомительное занятие? ПонимаюПоэтому сразу приступлю к сути. Давайте знакомиться.Меня зовут Анна.Я smm-маркетолог, уже 3 года я работаю с проектами своих клиентов, продвигать малый и средний бизнес, а также начинаю обучать других людей и делиться своими знаниями.Не буду уходить в лирику, аля "сделаю из вас миллионера за 10.000₽".Мои конкуренты и так подробно это вам расписали, так что, по существу.Придерживаюсь СТРОГО долгосрочных, партнерских отношений.1. Понимаю и считаю ВАШУ рентабельность НАШЕГО сотрудничества. Мне выгодно работать с клиентами годами, а не " уйти в закат" через два месяца.2. Подробно и ЧЕСТНО объясняю где и как мы сможем работать а где НЕ сможем. Где ожидать выхлопа, а где лучше не питать иллюзорных надежд.3. ТОЛЬКО качественный, продуманный контент. Никаких вам котиков, собачек и по 133 бесполезных сторис в день. Любой контент, в том числе рекламный и продающий должен преследовать цели и нести смыслы ( ну хотя бы какие-то)4. Советую и с радостью помогаю в дальнейшем продвижении и росте проекта.Увеличение ваших доходов = и моих.Присутствует весь спектр услуг.Цены очень варьируются от проекта к проекту. Где всё зависит от сложности и степени загруженности.Буду ждать вашего сообщения, составлю для вас индивидуальное коммерческое предложение на основе анализа ваших соцсетей (если они есть), а также покажу своё портфолио и резюме✅